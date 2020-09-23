Против «зарплатного рабства» появился сервис в России. Он спасет?

Другие крупные кредитные организации планируют его внедрение в ближайшие полгода

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины — при необходимости делать возвраты. Первым для всех своих клиентов этот функционал реализовал Делобанк, заявил «Известиям» его представитель. Другие крупные кредитные организации планируют его внедрение в ближайшие полгода.

Есть выбор

В России в полномасштабном режиме заработал функционал переводов от юрлиц в адрес граждан (B2C-перечисления) через систему быстрых платежей ЦБ. Первым этот сервис сделал доступным для всех клиентов Делобанк (группа СКБ-Банка), рассказал «Известиям» его представитель. Инструментарий появился в кредитной организации в понедельник, 21 сентября.

— Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы. Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам, — пояснила «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Функционал в перспективе позволит полностью решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда клиенту навязывают использование карты определенного банка для получения денег от работодателя.

А для того чтобы получить заем в МФО, клиенту будет достаточно назвать свой номер телефона при заключении договора, и на привязанный к нему счет будут начислены деньги. Предполагается, что гражданин также сможет ограничиться передачей номера телефона работодателю, который будет зачислять зарплату на привязанную карту.

В июле 2020-го был проведен первый тестовый B2C-платеж в системе быстрых платежей от компании «Микроклад» клиенту ВТБ. Тарифы для B2C-трансакций Банк России пока не установил, и каждая кредитная организация определяет уровень комиссий самостоятельно.

Банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР работают над внедрением нового функционала в свои системы, рассказали «Известиям» их представители. В «Дом.РФ» уточнили, что запуск запланирован на октябрь 2020 года, в «Весте» и ПСБ — на конец 2020-го, в УБРиР — на I квартал 2021 года, а в Абсолют Банке — на первое полугодие 2021-го.

Абонент доступен

В ЦБ «Известиям» сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат.

— Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона, — пояснили «Известиям» в Банке России.

В регуляторе подчеркнули, что уже работающие через СБП возможности B2C-переводов, которые позволяют банкам реализовывать зарплатные проекты для своих клиентов-юрлиц, — это именно сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП. Ранее в ЦБ заявляли, что россияне могут начать получать зарплату через СБП в начале 2021 года.

Банки и платежные системы планируют масштабировать этот сервис на всю страну в 2020 году

Идентификация физического лица по номеру телефона несет серьезные регуляторные и законодательные риски, согласны в ВТБ. В банке добавили, что неприятности могут быть и у самого сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.

— Для рынка вопрос так называемого зарплатного рабства уже давно неактуален. Во-первых, сотрудники любой компании вправе самостоятельно выбрать любой банк для начисления зарплаты, во-вторых, пользователи могут настроить автоматические переводы со счета на счет, — полагают в ВТБ.

Пока в СБП исключены переводы нерезидентам, при том, что в зарплатных проектах при начислении денег на карты такое возможно, отметили в Абсолют Банке.

Сервис может быть особенно востребован, если компании начисляют зарплату разовым работникам, по проектным сценариям, сотрудникам на краткосрочных трудовых договорах — они не включены в зарплатные проекты в отличие от постоянных работников, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он подчеркнул, что главное достоинство — это простота и удобство системы: россияне уже привыкли использовать номер телефона как идентификатор счета в банке.

Деньги еще быстрее

Некоторые МФО уже взаимодействуют с банками для подключения к СБП с целью начислять займы клиентам, заявил «Известиям» председатель совета СРО «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев. Он добавил, что пока это единичные истории. Вместе с тем широкий пул игроков готов присоединиться к проекту.

В октябре услуги как выдачи, так и погашения микрозаймов через СБП будут доступны клиентам финансовой онлайн-платформы Webbankir, заявил «Известиям» ее гендиректор Андрей Пономарев. По его словам, система повысит надежность операций: если картой может воспользоваться третье лицо, то номер телефона привязан к банковскому счету конкретного клиента, что повысит качество его идентификации.

— Кроме того, ожидается рост конверсии услуг микрокредитования, так как для многих клиентов удобно и совершенно естественно переводить деньги по номеру телефона. Наконец, комиссия в СБП должна быть ниже, чем при классическом эквайринге, — добавил Андрей Пономарев.

До конца 2020 года к СБП планирует подключиться МФК «Займер», заявил гендиректор компании Роман Макаров. Он пояснил, что мгновенные переводы позволят заемщикам избежать выхода на кратковременную техническую просрочку.

В группе компаний Eqvanta (бренды МФО «Быстрозайм» и «Турбоденьги») «Известиям» сообщили, что рассматривают подключение к СБП в среднесрочной перспективе: пока в системе нет соглашения об уровне услуг, где были бы прописаны компенсации за возможные простои СБП.

Источник: Известия