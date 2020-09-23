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Накрыл наркоторговца у ТЦ с 95 пакетиками a-PVP "Гром" в Новосибирске

11:00 23.09.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Мужчина забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал посредством сети Интернет, затем фасовал наркотики на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки.

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В Новосибирске полицейские пресекли канал сбыта наркотиков в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области установлении и задержан 21-летний житель Новосибирска, подозреваемый в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории Новосибирска.

Подозреваемый был задержан у одного из торговых центров в Ленинском районе при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД Росси по Новосибирской области. При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили 95 полимерных пакетиков с наркотическим средством a-PVP общей массой 93,7 грамма, предназначенных для сбыта.

Было установлено, что мужчина забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал посредством сети Интернет, затем фасовал наркотики на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.

Источник: 54.мвд.рф

наркодилер наркотики
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