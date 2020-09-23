Отпилил по кусочкам и раскидал по реке: Актер убил и расчленил транссексуала с силиконовыми имплантами

Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила.

В Ленинградской области актера заподозрили в убийстве транссексуала

Актера 53 лет задержали по подозрению в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В июне в реке Мга в Кировском районе был обнаружен фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом.

"Раскрыто резонансное убийство человека, фрагменты тела которого обнаружили в реке Мга в Ленинградской области", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении убийства 53-летнего Юрия, уроженца Томской области, проживающего в Петербурге.

"Злоумышленник задержан накануне в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12. Оперативникам стало известно, что подозреваемый так же, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, куда транссексуал пришел по приглашению актера. "Предположительно, хозяин апартаментов заподозрил своего гостя в недобрых намерениях: усыпить и обокрасть. Эти подозрения якобы и толкнули на преступление. Орудиями преступления стали сначала нож, а затем пила", - сказано в сообщении.

После убийства подозреваемый скрывался в Твери, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.