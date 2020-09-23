Оторвало веко школьным крючком для одежды школьнику

Слёзный канал восстановить не удалось, веко пришили, но оно не поднимается, так как повреждена мышца

Маленький кузбассовец лишился зрения из-за халатности школьных сотрудников

В одной из новокузнецких школ 6-летний ребёнок травмировал глаз, и в результате чего потерял зрение. Информация о данном инциденте появилась в местном паблике "ЧП Кузбсс". 17 сентября, бабушка привела внука на подготовительные курсы. Уточняется, что из-за коронавирусных ограничительных мер, которые действуют в школах, родители не могут сопровождать детей до аудитории. По имеющимся данным, в раздевалке дошкольники находились без присмотра взрослых. Именно из-за невнимательности школьных сотрудников произошёл этот жуткий случай, сообщают очевидцы.

- Ребёнок напоролся на крючок вешалки, который находился на уровне его глаз, в результате чего мальчику оторвало верхнее и нижнее веко, слёзный канал восстановить не удалось, веко пришили, но оно не поднимается, так как повреждена мышца, - сообщают в одном из городских пабликов, знакомые с ситуацией.

По словам родителей мальчика, завуч школы виновным себя не считает и ограничилась словесными извинениями. Родители написали заявление в полицию, прокуратуру и в комитет образования для дальнейшего разбирательства.