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Награду за поимку опасного преступника Сергея Устюгова в Сибири получит экс-участковый. Как он его поймал?

12:30 23.09.2020 Фото: скриншот видео
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Мужчинам удалось скрутить беглеца и удерживать его до приезда полиции. А вот его подельнице Татьяне Никитиной удалось скрыться. Шанс на награду еще есть.

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Татьяне Никитиной удалось скрыться

В МВД России рассказали подробности задержания в Иркутской области беглого преступники Сергея Устюгова, который вместе с подельницей Татьяной Никитиной сбежал во время следственного эксперимента 7 сентября.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, разыскиваемых в своем дачном доме в пригороде Ангарска обнаружил бывший участковый уполномоченный с сыном. Устюгов был вооружен ножом и газовым баллончиком. Мужчинам удалось скрутить беглеца и удерживать его до приезда полиции.
Татьяне Никитиной удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по её розыску.

В 2018 году Сергей Устюгов и Татьяна Никитина были осуждены за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. За их поимку предлагали награду в 500 000 рублей.

побег розыск
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