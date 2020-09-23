«Говорит жуткие вещи»: Живой нашли пропавшую 21 сентября 12-летнюю ученицу Диану

Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Следователи выясняют, где Диана находилась больше суток и что произошло.

О том, что школьница нашлась, сообщила ее мать Надежда Славина

В Москве найдена 12-летняя Диана, пропавшая 21 сентября после школы. С ребенком работают психологи.

О том, что школьница нашлась, сообщила ее мать Надежда Славина. При этом женщина добавила, что находится в шоке, так как дочь о ней «говорит какие-то жуткие вещи», хотя конфликтов в семье не было.

Надежда Славина: «Я не ругалась с ней и ничего не делала. Главное, что она жива. Но я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые делают так, чтобы меня как-то очернить. Хотя самое страшное, что я сделала, — это попросила разобрать стиральную машинку, например».

В Следственном комитете сообщили, что жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Следователи выясняют, где Диана находилась больше суток и что произошло.

Ранее сообщалось, что перед исчезновением девочка отдала однокласснику свой мобильный телефон и прощальную записку.



Источник: ntv.ru