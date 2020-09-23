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Рухнувший Су-30 сбил выстрелом другой самолет во время учений

18:20 23.09.2020 Фото: Минобороны
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Самолет упал в лес под Тверью во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. Состояние летчиков удовлетворительное.

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Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.

По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. Состояние летчиков удовлетворительное.

Су-30 - истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и других целей.

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От редакции

Командиры не доглядели?

Аноним, 23 сентября 2020 19:50
Это как так? Хохлов в своё время ругали за сбитый ТУ-154, а сами-то не лучше.

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