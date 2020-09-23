Какие выплаты семьям с детьми Путин приказал добавить в 2021 году?

Он заверил, что все программы по поддержке российских семей и социальные обязательства, несмотря на трудности, профинансируют в полном объеме - деньги заложат в бюджет следующего года.

Путин обратился к правительству и парламенту

Владимир Путин 23 сентября встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента, сообщает сайт Кремля.

О поддержке россиян

Обращаясь к сенаторам, президент отметил, что им предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные вопросы для граждан.

"Начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики", — сказал российский лидер.

Однако ситуация с безработицей остается напряженной: ее уровень продолжил рост в августе и сейчас превысил 6% экономически активного населения. Поэтому, подчеркнул глава государства, прежде всего нужно помочь гражданам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь.

"Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают четыре миллиона 850 тысяч детей до семи лет включительно. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе", — рассказал Путин.

С 1 января, добавил он, также предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет, хотя ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.

"В среднем по стране, может быть не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысяч рублей. <...> В январе в послании я сказал также и потом неоднократно это повторял, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. <...> Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", — сказал глава государства.

Он заверил, что все программы по поддержке российских семей и социальные обязательства, несмотря на трудности, профинансируют в полном объеме. Кроме того, власти продолжат поддерживать предприятия ключевых отраслей экономики, а также малый и средний бизнес.

"Ресурсы у нас для этого есть. В период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, <...> мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам", — напомнил президент.

Об экономике и бюджете



По словам Путина, российская экономика и бюджет не зависят критически от колебаний нефтяных котировок.

"В нашей экономике и бюджете сейчас нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет", — сказал он.

Президент сообщил, что в 2021 году доля нефтегазовых доходов бюджета впервые в современной истории России снизится до трети.

"Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%", — объяснил российский лидер.

О борьбе с коронавирусом

"В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников, и конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли", — отметил Путин.

Сегодня российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний, добавил президент.

"Построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современный инфекционный стационар, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первые создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. <...> Врачи освоили эффективные методы профилактики лечения. <...> Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение", — сообщил он.

Кроме того, вскоре будет зарегистрирована вторая российская вакцина от COVID-19 — разработанная в государственном научном центре "Вектор", рассказал Путин.

О поправках в Конституцию

Россияне должны ощутить на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию, заявил Путин.

"То, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти отражение в нашем финансовом документе — федеральном бюджете", — объяснил глава государства.

По словам президента, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед "зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны".

"Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики", — подчеркнул Путин.