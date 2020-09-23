23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Крушение: Столкнулся корабль Балтфлота с иностранным контейнеровозом у берегов Дании

21:05 23.09.2020 Фото: Скриншот с видео
0

Противолодочный "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии. Пострадавших среди членов экипажа российского корабля нет.

% name% title
Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Пресс-служба Балтийского флота подтвердила сообщения СМИ Дании о том, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании.

Как говорится в заявлении, столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота "Казанец" с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островом, произошло сегодня утром в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны.

Как отмечается в пресс-релизе, корпус МПК "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии. Сейчас российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск в пункт базирования. Пострадавших среди экипажа российского корабля нет.

На Балтийском флоте создана комиссия, которая займется выяснением причин и обстоятельств происшествия.

На место был направлен датский патрульный корабль и шведский буксир. Что стало причиной аварии и какова степень повреждения гражданского судна - не уточняется.

контейнеровоз корабль рефрижератор столкновение судно флот
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не разошлись в открытом море?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как увеличат выплаты на детей семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, назвал Путин
23:05 23-09-2020
Как увеличат выплаты на детей семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, назвал Путин
Новую сумму выплаты на первого ребенка озвучил Путин
22:38 23-09-2020
Новую сумму выплаты на первого ребенка озвучил Путин
NASA: Опасный астероид подлетит к Земле ближе, чем метеорологический спутник 24 сентября 2020 года
22:11 23-09-2020
NASA: Опасный астероид подлетит к Земле ближе, чем метеорологический спутник 24 сентября 2020 года
Кому увеличат выплаты на детей с 2021 года по поручению Путина? Не всем
21:50 23-09-2020
Кому увеличат выплаты на детей с 2021 года по поручению Путина? Не всем
На пороге два фикуса. Водицу Бердска пришли проверять спецы водоканала Санкт-Петербурга 1
21:46 23-09-2020
На пороге два фикуса. Водицу Бердска пришли проверять спецы водоканала Санкт-Петербурга
"Сварил на кухне "Новичок": Навальный ответил на "версию Путина" о самоотравлении 3
21:39 23-09-2020
Изверги: Насиловали постоянно родных детей 4 и 8 лет мать со своим мужем
21:27 23-09-2020
Изверги: Насиловали постоянно родных детей 4 и 8 лет мать со своим мужем
Крушение: Столкнулся корабль Балтфлота с иностранным контейнеровозом у берегов Дании
21:05 23-09-2020
Крушение: Столкнулся корабль Балтфлота с иностранным контейнеровозом у берегов Дании
БердскФото дня: Возмутил и насмешил ремонт тротуара на ул. К. Маркса жителей Бердска 1
20:34 23-09-2020
Фото дня: Возмутил и насмешил ремонт тротуара на ул. К. Маркса жителей Бердска
Деньги на детей, пенсионерам и безработным: Полный текст выступления Путина перед сенаторами в Кремле
20:13 23-09-2020
Деньги на детей, пенсионерам и безработным: Полный текст выступления Путина перед сенаторами в Кремле