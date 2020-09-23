Крушение: Столкнулся корабль Балтфлота с иностранным контейнеровозом у берегов Дании

Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Пресс-служба Балтийского флота подтвердила сообщения СМИ Дании о том, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании.

Как говорится в заявлении, столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота "Казанец" с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островом, произошло сегодня утром в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны.

Как отмечается в пресс-релизе, корпус МПК "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии. Сейчас российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск в пункт базирования. Пострадавших среди экипажа российского корабля нет.

На Балтийском флоте создана комиссия, которая займется выяснением причин и обстоятельств происшествия.

На место был направлен датский патрульный корабль и шведский буксир. Что стало причиной аварии и какова степень повреждения гражданского судна - не уточняется.