12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения

Классы с выявленными детьми закрыты на карантин.

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус 24 сентября на оперативном штабе выступила начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Она рассказала, сколько детей

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос