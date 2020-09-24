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12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения

10:12 24.09.2020
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Классы с выявленными детьми закрыты на карантин.

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От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

24 сентября на оперативном штабе выступила начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Она рассказала, сколько детей

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