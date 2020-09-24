«Сибирь» обыграла молодежный состав СКА тренера Ротенберга

В начале первого периода Ефим Гуркин вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Иван Морозов сравнял счет, реализовав буллит.

Большинство хоккеистов основного состава хозяев не смогли принять участия в матче из-за подозрения на коронавирус

В начале первого периода Ефим Гуркин вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Иван Морозов сравнял счет, реализовав буллит. Во втором периоде Евгений Чесалин и Юусо Пуустинен забросили по одной шайбе в ворота СКА. Окончательный счет установил Пуустинен в заключительном периоде.

Для новосибирской команды эта победа стала первой в Санкт-Петербурге с октября 2013 года.

Отметим, что большинство хоккеистов основного состава хозяев не смогли принять участия в матче из-за подозрения на коронавирус. Средний возраст заявки петербургской команды на эту игру составил 20 лет и 263 дня. По этому показателю СКА побил рекорд ярославского «Локомотива». При этом начальником тренерского штаба хозяев на этот матч был заявлен вице-президент клуба Роман Ротенберг.

После этой встречи гости набрали 7 очков и переместились на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Хозяева с 13 очками продолжают лидировать на Западе. В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет с «Йокеритом», а СКА примет «Ак Барс». Обе встречи пройдут 25 сентября.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Морозов, 10:55. — Гуркин, 6:58. Чесалин, 26:00. Пуустинен, 37:45, 54:51.

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