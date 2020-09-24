Как правильно и где хранить чеснок зимой

Чеснок мало вырастить и выкопать. его нужно правильно подготовить к хранению и сохранить как можно дольше. В идеале - на всю зиму. Как этого добиться? Рассказываем!

Чтобы сохранить полученный урожай его необходимо вовремя убрать и правильно подготовить к хранению

Подготовка к хранению

По окончании сушки луковицы очищают от земли, обрезают корни и стебли и убирают на хранение.

Очистка от земли заключается в удалении 1-2 слоев покровных чешуй. Не следует снимать большее количество слоев, поскольку они предохраняет головку чеснока во время хранения от избыточного испарения влаги. Если убрать слишком много чешуй, то через 1-2 месяца зубчики начнут сохнуть.

Обрезка корней. Корни обрезают на расстоянии 2-5 мм от донца, а оставшиеся кончики подпаливают. Это препятствует прорастанию зубчиков во время хранения и поражению головок амбарными вредителями. У семенного материала корни не обжигают.

Обрезка ботвы. Сухую ботву обрезают, оставляя шейку в 2-3 см. Если чеснок хранят в косах, то оставляют 30-40 см стебля, если в пучках — то 15-20 см. Цветоносы с воздушными луковками связывают в пучки и хранят отдельно.

Общие правила хранения чеснока

На хранение убирают идеально сухие луковицы. Хранят их в темном месте при температуре от 3 до 22°С и влажности не более 70% в местах, где нет сильной циркуляции воздуха.

Способы сохранения урожая в частном доме и в городской квартире различны. Чеснок лучше хранится при низких положительных температурах (3-6°С) в погребе или на чердаке где условия близки к оптимальным.

В квартирах урожай неплохо сохраняется при 18-22°С в закрытом пространстве без сквозняков. Нельзя хранить луковицы в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные) и в местах, где температура воздуха выше 22°С (у батарей, на шкафах, антресолях). Наиболее подходящим местом являются нижние полки шкафов в прихожей или кладовке, где температура и влажность не слишком высокие.

В холодильнике сохранить чеснок не удастся при всем желании, поскольку там очень высокая влажность. Головки быстро становятся влажными и загнивают или плесневеют. Максимальный срок хранения чеснока в холодильнике составляет 7-10 дней.

Растрескавшиеся головки сохранятся не более месяца. Поскольку зубчики не защищены общей покровной чешуей, процесс дыхания и испарения протекает очень интенсивно, и они быстро высыхают. Их необходимо использовать в первую очередь.

Срок хранения озимого чеснока составляет 6-8 месяцев (в зависимости от сорта), ярового — 8-10 месяцев. В этот период луковицы погружены в состояние естественного биологического покоя. По окончании периода покоя обменные процессы в зубчиках усиливаются, происходит подготовка к началу вегетации. Поэтому наибольшие трудности возникают во второй половине срока хранения урожая. В это время головки хранят либо при температуре 0-2°С (чеснок прорастает при +3°С), либо при +20°С и выше (при слишком высокой температуре прорастание зубчиков замедляется).

Как хранить чеснок

Есть несколько способов сохранения чеснока:

в косах,

венках,

пучках;

в сетках и корзинах;

в полотняных мешочках;

в ящиках, коробках;

в банках.

В косах, пучках, корзинах, сетках чеснок хорошо хранить, если есть сарай, чердак или, хотя бы, сухой подвал. Хранение в банках подходит для квартиры. Остальные способы хранения подходят как для частного дома, так и для квартиры.

Хранение чеснока в косах.

Это наиболее распространенный способ сохранения чеснока. Косы занимают немного места, и контролировать появление порчи при таком способе хранения легче. При хранении в косах после сушки оставляют 30-40 см ботвы.

Для плетения косы необходима прочная тонкая веревка, шпагат или гибкая проволока.

Техника плетения косы.

Взять 3 головки и связать их у основания веревкой. Получается четыре конца: три стебля и веревка, которая при плетении должна всегда переплетаться вместе с одним из стеблей. Сделать начальный переплет. Затем после каждого переплетения в косу добавляют новую головку. Косы не должны быть очень длинными, иначе они порвутся под собственной тяжестью.

Можно заплести чеснок как венок, обвивая стебель вокруг шейки предыдущей головки.

Хранят косы и венки в сараях при температуре 3-6°С или в кладовке квартиры (при 18-22°С). Но в квартире чеснок, заплетенный в косы, хранится недолго.

Чтобы косы и венки не рассыпались, головки не выдергивают вместе с ботвой, а срезают, тогда стебель остается внутри и плетенка не разваливается. Можно просто связать головки в пучок по 15-20 штук и повесить в сарае или на чердаке.

На кухне вешать плетенки на длительное хранение нельзя.

Хранение в корзинах и сетках

Луковицы укладывают в 3-4 слоя, если в помещении для хранения повышенная влажность, то их пересыпают луковой шелухой. Корзины ставят в темном месте, сетки вешают на стену.

В корзинах урожай сохраняется лучше, чем в сетках.

Хранение в полотняных мешочках

Чеснок кладут в мешочки из натуральных тканей и пересыпают солью для защиты от влаги. Мешочки ставят на поддоны или нижние полки ящиков вплотную друг к другу.

Хранение в ящиках и коробках

Коробки и ящики должны иметь отверстия, чтобы была небольшая циркуляция воздуха. Чеснок выкладывают в 3-4 слоя, в помещениях с повышенной влажностью каждый слой пересыпают солью. Верхний слой головок засыпают солью на 1-2 см. Соль впитывает излишнюю влагу и предотвращает загнивание и плесневение головок.

Хранение чеснока в банках

Неочищенный чеснок укладывают в стеклянные банки. Мелкие луковицы помещают целиком, крупные разделяют на зубчики. Банку закрывают плотной бумагой или капроновой перфорированной крышкой. Это наилучший способ сохранения чеснока в городской квартире.

Хранение бульбочек

Если посев семян будет проводиться весной, то просушенные стрелы с коробочками связывают в пучки и хранят в сарае при 2-4 °С. В квартире их можно хранить на утепленном балконе. На соцветие надевают марлевые мешочки, чтобы луковки не осыпались. За 2 месяца до посадки воздушные луковки отделяют от цветоноса, очищают от примесей и хранят россыпью при температуре 12-15°С.

Источник: dachnyuchastok