Как правильно и где хранить чеснок зимой

Подготовка к хранению
По окончании сушки луковицы очищают от земли, обрезают корни и стебли и убирают на хранение.
- Очистка от земли заключается в удалении 1-2 слоев покровных чешуй. Не следует снимать большее количество слоев, поскольку они предохраняет головку чеснока во время хранения от избыточного испарения влаги. Если убрать слишком много чешуй, то через 1-2 месяца зубчики начнут сохнуть.
- Обрезка корней. Корни обрезают на расстоянии 2-5 мм от донца, а оставшиеся кончики подпаливают. Это препятствует прорастанию зубчиков во время хранения и поражению головок амбарными вредителями. У семенного материала корни не обжигают.
- Обрезка ботвы. Сухую ботву обрезают, оставляя шейку в 2-3 см. Если чеснок хранят в косах, то оставляют 30-40 см стебля, если в пучках — то 15-20 см. Цветоносы с воздушными луковками связывают в пучки и хранят отдельно.
Общие правила хранения чеснока
На хранение убирают идеально сухие луковицы. Хранят их в темном месте при температуре от 3 до 22°С и влажности не более 70% в местах, где нет сильной циркуляции воздуха.
Способы сохранения урожая в частном доме и в городской квартире различны. Чеснок лучше хранится при низких положительных температурах (3-6°С) в погребе или на чердаке где условия близки к оптимальным.
В квартирах урожай неплохо сохраняется при 18-22°С в закрытом пространстве без сквозняков. Нельзя хранить луковицы в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные) и в местах, где температура воздуха выше 22°С (у батарей, на шкафах, антресолях). Наиболее подходящим местом являются нижние полки шкафов в прихожей или кладовке, где температура и влажность не слишком высокие.
В холодильнике сохранить чеснок не удастся при всем желании, поскольку там очень высокая влажность. Головки быстро становятся влажными и загнивают или плесневеют. Максимальный срок хранения чеснока в холодильнике составляет 7-10 дней.
Растрескавшиеся головки сохранятся не более месяца. Поскольку зубчики не защищены общей покровной чешуей, процесс дыхания и испарения протекает очень интенсивно, и они быстро высыхают. Их необходимо использовать в первую очередь.
Срок хранения озимого чеснока составляет 6-8 месяцев (в зависимости от сорта), ярового — 8-10 месяцев. В этот период луковицы погружены в состояние естественного биологического покоя. По окончании периода покоя обменные процессы в зубчиках усиливаются, происходит подготовка к началу вегетации. Поэтому наибольшие трудности возникают во второй половине срока хранения урожая. В это время головки хранят либо при температуре 0-2°С (чеснок прорастает при +3°С), либо при +20°С и выше (при слишком высокой температуре прорастание зубчиков замедляется).
Как хранить чеснок
Есть несколько способов сохранения чеснока:
- в косах,
- венках,
- пучках;
- в сетках и корзинах;
- в полотняных мешочках;
- в ящиках, коробках;
- в банках.
В косах, пучках, корзинах, сетках чеснок хорошо хранить, если есть сарай, чердак или, хотя бы, сухой подвал. Хранение в банках подходит для квартиры. Остальные способы хранения подходят как для частного дома, так и для квартиры.
Хранение чеснока в косах.
Это наиболее распространенный способ сохранения чеснока. Косы занимают немного места, и контролировать появление порчи при таком способе хранения легче. При хранении в косах после сушки оставляют 30-40 см ботвы.
Для плетения косы необходима прочная тонкая веревка, шпагат или гибкая проволока.
Техника плетения косы.
Взять 3 головки и связать их у основания веревкой. Получается четыре конца: три стебля и веревка, которая при плетении должна всегда переплетаться вместе с одним из стеблей. Сделать начальный переплет. Затем после каждого переплетения в косу добавляют новую головку. Косы не должны быть очень длинными, иначе они порвутся под собственной тяжестью.
Можно заплести чеснок как венок, обвивая стебель вокруг шейки предыдущей головки.
Хранят косы и венки в сараях при температуре 3-6°С или в кладовке квартиры (при 18-22°С). Но в квартире чеснок, заплетенный в косы, хранится недолго.
Чтобы косы и венки не рассыпались, головки не выдергивают вместе с ботвой, а срезают, тогда стебель остается внутри и плетенка не разваливается. Можно просто связать головки в пучок по 15-20 штук и повесить в сарае или на чердаке.
На кухне вешать плетенки на длительное хранение нельзя.
Хранение в корзинах и сетках
Луковицы укладывают в 3-4 слоя, если в помещении для хранения повышенная влажность, то их пересыпают луковой шелухой. Корзины ставят в темном месте, сетки вешают на стену.
В корзинах урожай сохраняется лучше, чем в сетках.
Хранение в полотняных мешочках
Чеснок кладут в мешочки из натуральных тканей и пересыпают солью для защиты от влаги. Мешочки ставят на поддоны или нижние полки ящиков вплотную друг к другу.
Хранение в ящиках и коробках
Коробки и ящики должны иметь отверстия, чтобы была небольшая циркуляция воздуха. Чеснок выкладывают в 3-4 слоя, в помещениях с повышенной влажностью каждый слой пересыпают солью. Верхний слой головок засыпают солью на 1-2 см. Соль впитывает излишнюю влагу и предотвращает загнивание и плесневение головок.
Хранение чеснока в банках
Неочищенный чеснок укладывают в стеклянные банки. Мелкие луковицы помещают целиком, крупные разделяют на зубчики. Банку закрывают плотной бумагой или капроновой перфорированной крышкой. Это наилучший способ сохранения чеснока в городской квартире.
Хранение бульбочек
Если посев семян будет проводиться весной, то просушенные стрелы с коробочками связывают в пучки и хранят в сарае при 2-4 °С. В квартире их можно хранить на утепленном балконе. На соцветие надевают марлевые мешочки, чтобы луковки не осыпались. За 2 месяца до посадки воздушные луковки отделяют от цветоноса, очищают от примесей и хранят россыпью при температуре 12-15°С.
Источник: dachnyuchastok