24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Перцовый газ распылил в лицо и.о. министра здравоохранения посетитель

11:19 24.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Подозреваемый ворвался в кабинет, на него завели дело.

% name% title
В результате потерпевшая получила химический ожог

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 23.09.2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете Министерства здравоохранения Камчатского края, из личной неприязни к и.о. Министра здравоохранения Камчатского края, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из находящегося при нем аэрозольного баллона предназначенного для самообороны, тем самым причинив потерпевшей телесные повреждения в виде химического ожога.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления. Кроме того, в ходе следствия с целью установления вменяемости (невменяемости) на момент совершения преступления, в отношении злоумышленника будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

газ глаза ожог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Строго накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
12:46 24-09-2020
Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
БердскСнесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
12:45 24-09-2020
Снесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
12:37 24-09-2020
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
12:30 24-09-2020
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
12:30 24-09-2020
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие": Путин собрался на шахту Росатома
12:15 24-09-2020
БердскСъели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
12:14 24-09-2020
Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 24-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВзяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
12:00 24-09-2020
Взяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске
11:47 24-09-2020
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске