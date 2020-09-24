Перцовый газ распылил в лицо и.о. министра здравоохранения посетитель

В результате потерпевшая получила химический ожог

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 23.09.2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете Министерства здравоохранения Камчатского края, из личной неприязни к и.о. Министра здравоохранения Камчатского края, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из находящегося при нем аэрозольного баллона предназначенного для самообороны, тем самым причинив потерпевшей телесные повреждения в виде химического ожога.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления. Кроме того, в ходе следствия с целью установления вменяемости (невменяемости) на момент совершения преступления, в отношении злоумышленника будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.