Не собирается бросать оставшихся за бортом "своих" после выборов в заксобрание Сергей Бойко

"Мы заинтересованы в том, чтобы побеждать «Единую Россию» хоть в Оби, хоть в Бердске, хоть где", - заявил лидер коалиции «Новосибирск 2020».

Коалиция «Новосибирск 2020» намерена и дальше пить кровь «Единой России»

Коалиция «Новосибирск 2020», которая объединила оппозиционеров, известных в Новосибирске общественников, готовится и дальше продолжать политическую борьбу. Они намерены перешагнуть границы Новосибирска и не исключают из списка приоритетов думские выборы.

Отвоевав четыре (а, возможно, и пять в случае победы в суде по округу №35) мандата, новосибирские оппозиционеры намерены укрпить свои позиции. Как рассказал корреспонденту Сибкрай.ru один из лидеров коалиции Сергей Бойко, в ближайшее время они намерены оформиться как общественно-политическое движение. При этом менять название ради выборов 2021 и 2025 года они не намерены.

«Мы будем делать движение и дальше существовать как движение. Это вопрос формата, как мы дальше будем существовать. Это вопрос идеологический. Мы собирались изначально как некая группа единомышленников для участия в выборах в городской совет Новосибирска. А сейчас есть запрос [делать движение], значит, это нужно делать – главное понять, как будет работать эта история. Название актуальности не потеряет. Оно достаточно известное. Многие избиратели приходили и спрашивали коалицию «2020». Мы не планируем менять название», – сообщил Бойко.

В 2021 году в Оби и Бердске пройдут выборы в горсоветы. Коалиция «Новосибирск 2020» готова вмешаться и поддержать тех кандидатов, кто реально готов составить конкуренцию единороссам.

«Мы можем помогать организационно, информационно, какими-то юридическими консультациями. Мы заинтересованы в том, чтобы побеждать «Единую Россию» хоть в Оби, хоть в Бердске, хоть где. Поэтому людей, которые выступают против «Единой России», мы, конечно, будем находить варианты и поддерживать. Но в этом плане непросто, потому что мы больше сосредоточены на городе [Новосибирске]. Я не могу найти кандидата в Карасуке, потому что я там не живу и не знаю всей ситуации. Если появляется человек, который, мы видим, что на нашей стороне, то мы, конечно, будем искать возможности его как-то поддержать. Опыт коалиции, как организационный, как объединения, так и электоральный, несмотря на все трудности, на трехдневное голосование, считаем в какой-то мере успешным», – заявил Бойко.

Тех, кто остался за бортом на этих выборах, Бойко пообещал не бросать тоже: «Они попробовали и хотят дальше продолжать участвовать в политике. Плюс ответственность наших избранных депутатов перед сторонниками и коллегами. Поэтому мы будем преобразовывать коалицию в некоторое движение, такое постоянно действующее, готовиться к следующим выборам. Мы рассматриваем, что часть кандидатов возьмем к себе помощниками депутатов».

По его словам, на грядущих в Бердске и Оби выборах возможно подключение «Умного голосования». Но при этом Бойко подчеркнул, что это все-таки проект не коалиции, а самого Алексея Навального.

Что касается участия в думских выборах, тут у коалиции еще есть некоторые сомнения. «Потому что опять же там есть существенные трудности, – признался Бойко. – Например, кандидату в депутаты горсовета нужно собрать 100 подписей, а в Госдуму каждому кандидату нужно собрать 15 тысяч подписей. Это сложная достаточно задача, тем более, даже качественно собранные 15 тысяч подписей не гарантируют результата. Поэтому преждевременно говорить о Госдуме как в организационном плане, или в плане кандидатов. Очень многие спрашивают, пойду ли я в Госдуму, но я сейчас в большей степени занят вопросом работы на округе. Я понимаю, что многие уже начинают кампании, но это вопрос приоритетов».

Напомним, когда были объявлены предварительные итоги выборов в горсовет, участники коалиции заявили свои притязания на пять мест в городском парламенте: Сергей Бойко сменил на 49-м округе коммуниста Сулейманова, Светлана Каверзина обогнала на 46-м округе единоросса Александра Фельдбуша, Антон Картавин на 25-м округе пришел на смену единороссу Юрию Зарубину, который даже не претендовал на место, Хельга Пирогова не дала пройти по 40-му округу коммунисту Дмитрию Лобыне. Также 14 сентября коалиция объявила о победе Вячеслава Якименко над единороссом Евгением Яковенко на 35-м округе. Но по финальным итогам Яковенко победил с перевесом в 11 голосов. Сейчас они заявляют о фальсификации на одном из участков и пытаются оспорить решение по 35-му округу в суде.

Источник: sibkray.ru