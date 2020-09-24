Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября

По данным оперативного штаба на утро в регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19 (+63 за минувшие сутки).

Еще 73 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 24 сентября в регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19 (+63 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 610 пациентов выздоровели (+73 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 313.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 499 757 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 414 жителей региона, 42 419 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 353 обращения, госпитализированы 36 человек.