Спецвыпуск "Расписание автобусов в дачный сезон для бердчан" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 5 мая 2021

5 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
1. Как работают организации в майские праздники?
2. Отменили праздничный салют и парад Победы на 9 мая
3. Деньги для детей от Путина: три новых выплаты получат родители летом
4. Когда грянет последний звонок и вручат аттестаты выпускникам школ
5. Квартиры «по дешевке» продал мэрии для детей-сирот Голубев
6. 26 млн рулей - на улицы города: где отремонтируют дороги?
7. Подлатали аварийный понтонный мост через Гуменку: когда построят новый?
8. Когда ТГК-1 закроется: кто согреет бердчан следующей зимой
9. Новый директор, КБУ обещает бесперебойные поставки ресурсов
10. Без очередей: как оплатить коммуналку онлайн?
11. Отопление в домах отключают с 4 мая
12. «Рейдерский захват» с ФСБ на АО «Бердчанка»: кто и зачем провел
13. Что крупнейший бизнесмен сделает с землей и заброшками Минобороны?
14. Опасно для самолетов: владельцы аэродрома против обмана и открытого полигона ТКО
15. Убивает и после выздоровления: перенесенный ковид вызывает осложнения
16. Опасна ли прививка коронавируса: как поставить и кому могут отказать?
17. Вакцина есть: 9000 бердчан привито от covid-19
18. Свисающие светильники с потолка поликлиники №2 напугали пациентов
19. График работы ЦГБ в майские праздники
20. Онкобольным помогут в новеньком центре на базе ЦГБСнова обвалилось: метр за метром отвоевывает берега побережье моря
21. «Помойка вместо парка»: проверит жалобы на грязь вокруг стройки в Южном власть
22. Кофейня и бургерная: около мэрии на площади Горького развернулась стройка
23. Жители разрушающейся 9-этажки показали подвал и крышу мэру
24. Разруха, грязь и бардак: возмущены работой УК собственники многоквартирника
25. Отдай голос за идею: каким будет новый парк в Микрорайоне?
26. Стела «Бердск 1716-2019» за 650 тысяч рублей облезает
27. Памятник героям - ликвидаторам чернобыльской аварии установят в 2021 году
28. До 250 000 электробритв бритв в год выпускают на БЭМЗе
29. Попавших в неприятности пожалеет и даст им совет кассир-бухгалтер
30. Парк с массовыми гуляниями открыт в Пасху: но салюта на 9 мая не будет
31. Куда деть детей: будут открыты дежурные группы в майские праздники
32. Урок мужества: о подвигах в Чечне рассказали школьникам в отделе МВД
33. Поэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке
34. Родительский день-2021: что можно, что нельзя, зачем нужен
35. Отпуск-2021: Куда можно поехать отдыхать?
36. Этого парня знает весь Бердск: Павлу Кирилину исполнилось 35 лет
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 26 мая 2021 года.