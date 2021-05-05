Спецвыпуск "Расписание автобусов в дачный сезон для бердчан" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 5 мая 2021
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Спецвыпуск "Расписание автобусов в дачный сезон для бердчан" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 5 мая 2021

8:00:265/5/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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газета
5 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

5 мая 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

1. Как работают организации в майские праздники?
2. Отменили праздничный салют и парад Победы на 9 мая
3. Деньги для детей от Путина: три новых выплаты получат родители летом
4. Когда грянет последний звонок и вручат аттестаты выпускникам школ
5. Квартиры «по дешевке» продал мэрии для детей-сирот Голубев
6. 26 млн рулей - на улицы города: где отремонтируют дороги?
7. Подлатали аварийный понтонный мост через Гуменку: когда построят новый?
8. Когда ТГК-1 закроется: кто согреет бердчан следующей зимой
9. Новый директор, КБУ обещает бесперебойные поставки ресурсов
10. Без очередей: как оплатить коммуналку онлайн?
11. Отопление в домах отключают с 4 мая
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13. Что крупнейший бизнесмен сделает с землей и заброшками Минобороны?
14. Опасно для самолетов: владельцы аэродрома против обмана и открытого полигона ТКО
15. Убивает и после выздоровления: перенесенный ковид вызывает осложнения
16. Опасна ли прививка коронавируса: как поставить и кому могут отказать?
17. Вакцина есть: 9000 бердчан привито от covid-19
18. Свисающие светильники с потолка поликлиники №2 напугали пациентов
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29. Попавших в неприятности пожалеет и даст им совет кассир-бухгалтер
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31. Куда деть детей: будут открыты дежурные группы в майские праздники
32. Урок мужества: о подвигах в Чечне рассказали школьникам в отделе МВД
33. Поэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 26 мая 2021 года.

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"Курьер.Среда.Бердск"свежий выпускрасписание дачных автобусов
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