В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей после публикации вашей статьи «Заплатите за кабинки...» нас удалили из учительского и родительского чатов в ВотсАпп. Я на утро нашёл и добился ответа от председателя попечительского совета, Санникова Алексея Алексеевича. На что он предложил встретиться у директора школы и совместно всё обсудить. Но, похоже, директору это не сильно надо, поскольку, несмотря на многочисленные напоминания, дата этого собрания до сих пор не назначена. Я написал о сути предлагаемой темы и моих требованиях к наведению порядка в школе и отправил Алексею Алексеевичу. Самым маленьким и последним из моих требований я указал: «Включить обратно в родительский чат в ВотсАппе» Но: ни обещанного совещания ни обратного Включения в родительский чат в ВотсАппе нету до сих пор. Для удаления из ВотсАппа достаточно одного звонка директора, а что потребуется для восстановления попранных прав ?