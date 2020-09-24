Давил на осуждённого за смертельное ДТП Ефремова Пашаев, заявил новый адвокат актера

ДТП на Садовом кольце

Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил Lada. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения.

Водитель Lada Сергей Захаров после ДТП оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего и в тяжелом состоянии доставили в одну из столичных больниц. Ефремов, говоря о пострадавшем в аварии мужчине, который работал в службе доставки и приехал в Москву на заработки, чтобы прокормить семью, сказал, что вылечит его, потому что у него "денег до...".

Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, однако спасти мужчину не удалось. Он умер в результате обильной кровопотери. У мужчины остались жена, двое детей и престарелая мать.

Приговор

Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Следствие посчитало вину актера доказанной. Гособвинитель попросила приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. В итоге суд постановил отправить Ефремова в колонию на 8 лет, а также лишить актера права управления автомобилем на три года. Он также обязан выплатить в пользу сына погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.