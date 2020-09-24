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Давил на осуждённого за смертельное ДТП Ефремова Пашаев, заявил новый адвокат актера

14:00 24.09.2020 Фото: © Pavel Bednyakov / Izvestia
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Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет по делу о смертельном ДТП, считает, что Эльман Пашаев не предоставил его клиенту защиту на судебном процессе.

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ФОТО: © Pavel Bednyakov / Izvestia

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет по делу о смертельном ДТП, считает, что Эльман Пашаев не предоставил его клиенту защиту на судебном процессе. В распоряжении РЕН ТВ оказалась апелляционная жалоба на приговор артисту.

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"Давление на Ефремова... со стороны защитника Пашаева Эльмана...не допустимо и не соответствует "Кодексу профессиональной этики адвоката", что, в свою очередь, фактически привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту", - говорится в документе.

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Филиппов просит изменить приговор Пресненского суда Москвы в сторону его смягчения.

Как известно, по итогам ставшего скандальным процесса по делу Ефремова в отношении Пашаева было возбуждено дисциплинарное производство. Его лишили адвокатского статуса. В течение года Пашаев не имеет права заниматься адвокатской деятельностью. Попытаться заново восстановить статус он сможет не ранее осени 2021 года.

ДТП на Садовом кольце

Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил Lada. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения.

Водитель Lada Сергей Захаров после ДТП оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего и в тяжелом состоянии доставили в одну из столичных больниц. Ефремов, говоря о пострадавшем в аварии мужчине, который работал в службе доставки и приехал в Москву на заработки, чтобы прокормить семью, сказал, что вылечит его, потому что у него "денег до...".

Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, однако спасти мужчину не удалось. Он умер в результате обильной кровопотери. У мужчины остались жена, двое детей и престарелая мать.

Приговор

Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Следствие посчитало вину актера доказанной. Гособвинитель попросила приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. В итоге суд постановил отправить Ефремова в колонию на 8 лет, а также лишить актера права управления автомобилем на три года. Он также обязан выплатить в пользу сына погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Источник: ren.tv

актер ДТП насмерть пьяный за рулем Эльман Пашаев Михаил Ефремов
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