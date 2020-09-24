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Как попала в ковидную бригаду с астмой и погибла медсестра из Искитима? Зачем объявили в федеральный розыск ее дочь? История со слов родных

14:51 24.09.2020, Алена Романцова Фото: родных Ирины Антюхиной
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Ирина очень быстра впала в тяжелое состояние. Было ли качественном ее лечение, и почему анализ дочери на коронавирус в государственной больнице был положительным, а два других в частной отрицательным?

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Медсестра Ирина Антюхина погибла от коронавируса в Искитиме

Требуют прокурорской проверки ЦГБ Искитима родные погибшей медсестра из ковидной бригады с астмой и диабетом. Ирина погибла 25 июня. Ее старались спасти в реанимации 10 дней. Она брала анализ у зараженных и контактных. О том, что вскоре после ее смерти дочь объявили в розыск, рассказали родные сайту "Весь Искитим" 23 сентября.

- Когда Ирина заболела, первые четыре дня ее вообще ничем не лечили. Она очень быстра впала в тяжелое состояние. Мы приходили в больницу и требовали, чтобы ей начали колоть антибиотики, противомолярийные препараты. Лечение ее началось только на 5 или 6 день, - рассказали родные 23 сентября.

Близкие Ирины отмечают, что врачи подключили серьезные препараты только когда Ирина уже начала умирать.

- Как ее лечили, нам бы очень хотелось, чтобы прокуратура провела проверку ее истории болезни. Насколько качественно ей была оказана помощь. Кроме того, узнать, проверяются ли медики, перед тем как пойти работать в ковидную бригаду, ведь у Ирины была астма, - отмечет родня.

– Родные Ирины имеют право обращаться куда угодно, – отметил главврач по поводу прокуратуры 23 сентября.

Также Алексей Кайгородов сказал, что Ирина не отказывалась работать с ковидными и пошла в эту бригаду по собственному желанию.

К дочери Ирины приехали брать анализ на коронавирус только спустя 10 дней после смерти матери. Анализ в государственной больнице оказался положительный, а еще два в частной клинике были отрицательные. Родные не стали приводить Алену в больницу с полной уверенность, что она здорова. Тогда как от детской больницы девочку объявили в федеральный розыск и обвинили в сокрытие зараженного ребенка. Родственники старались разобраться в ситуации, приходили в больницу и просили увидеть положительный анализ девочки, его им так и не показали.

Есть и положительные моменты - дочери Ирины Алене выплатили страховку в 2,7 млн рублей. Родные приобрели ей двухкомнатную квартиру. Но это не заменит и не вернет мать. И не сможет покрыть ту огромную долю возмущения о качестве лечения Ирины.

Будет ли прокурорская проверка этого процесса и чем она закончится - читайте продолжение в ближайшее время.

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