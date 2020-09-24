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Дело совладельца сгоревшей "Зимней вишни" отправили в суд. Погибло 64 человека

16:53 24.09.2020 Фото: © Dmitry Golubovich/ Globallookpress
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Вишневский причастен к даче взятки в размере 7 миллионов рублей Танзиле Комковой.

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На пожаре погибли 64 человека

Дело совладельца печально известного торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове направлено в суд.

Генеральная прокуратура России направила дело совладельца сгоревшего торгового центра в суд.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского", - сообщили в ведомстве, уточнив, что дело направлено в Центральный районный суд Кемерова.

Напомним, в марте текущего года по запросу России из Польши был экстрадирован совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, из которых 42 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Речь идёт о Вячеславе Вишневском. Его подозревают в даче взятки начальнику инспекции государственного надзора при строительстве ТЦ, который во время пожара превратился в смертельную ловушку для людей. По данным следствия, пишет РИА ФАН, Вишневский причастен к даче взятки в размере 7 миллионов рублей Танзиле Комковой.

Его розыск за границей осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания. Тем не менее Генпрокуратуре России удалось добиться выдачи Вишневского, и в итоге он всё же предстанет перед российским судом.

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" случилась в марте 2018 года. На четвёртом этаже торгового центра, где находились кинотеатр и детская зона, вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по зданию, превратив его в огненную ловушку.

Одной из предпосылок трагедии стало то, что ТЦ был построен на основе цеха кондитерской фабрики, к которому пристроили два дополнительных этажа. При этом реконструкция проводилась без разрешения надзорных органов.

Также свою роль сыграли многочисленные нарушения пожарной безопасности: неработающая пожарная сигнализация, запертые пожарные выходы, запертые двери кинотеатров во время сеансов и прочее. Также были вопросы к действиям пожарных, принимавших участие в ликвидации пожара.

насмерть пожар сгорел торговый центр
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