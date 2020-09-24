Ограбили на 115 000 рублей под угрозой штрафа лжесотрудники "Горводоканала" стариков в Бердске

Как правило, мошенники обманывают стариков

В последнее время в Бердске участились случаи мошенничества. Неизвестные люди в робах коммунальщиков звонят и стучат в дома горожан. Они заявляют, что необходимо провести проверки труб, кранов, гибких подводок и шлангов в домах, так как в городе множественные порывы и аварии. После совершенного осмотра они предлагают жителям квартир оплатить кругленькую сумму за установку аварийных клапанов или другого, якобы защитного, оборудования.

Чтобы увеличить свои шансы на получение денег, мошенники начинают предлагать «льготную установку» по сниженной цене. Жителей квартир убеждают, что число льгот на их дом ограничено, и предлагают расплатиться прямо сейчас, наличными. Или вовсе грозят огромным штрафом в случае неустановки оборудования. При этом «коробейники» представляются работниками организации, которой в Бердске нет - «Горводоканал».

В редакцию «Курьер.Среда. Бердск» позвонила бердчанка Наталья:



- 23 сентября вечером к нашей бабушке 87-и лет позвонили в домофон (проживает на Вокзальной, 10). Так как она ждала меня, то открыла домофон и дверь в квартиру. Тут же в коридор вломились «водоканаловцы». С порога заявили: необходимо менять фильтр. Пожилая женщина пыталась объяснить, что ничего ей менять не надо и денег у нее нет. На что услышала категоричное: «не оплатите 20 000 рублей, получите штраф 400 000.- рассказала Наталья.Пожилая женщина не на шутку испугалась и отдала всю до копейки пенсию - 19 000 рублей. Да и как не испугаться — два здоровенных лба начали «прессовать» старушку ростом метр сорок...По данному происшествию редакция «Курьер. Среда. Бердск» ждет официального комментария полиции.

А вот факт мошенничества и кражи по улице Кирова, дом 2 уже официально подтвержден. Также, в среду, 23 сентября в квартиру к пенсионеру зашли двое представителей «водоканала». Один разговаривал с хозяином жилья, пока другой проводил «осмотр». Играть в коробейников удальцы на этот раз не стали и купить ничего не предлагали. После «осмотра» квартиры пожилой мужчина лишился 95000 рублей.

Остаётся добавить, что в большей мере финансово страдают в таких ситуациях пожилые люди, отличающиеся особой доверчивостью.

Уважаемые бердчане! Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников!