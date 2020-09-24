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"Трясло хорошо": Впервые за 100 лет землетрясение произошло недалеко от Бердска. Есть разрушения?

18:48 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Подземные толчки ощущали в Горловском угольном бассейне вблизи деревни Харино Искитимского района. Толчков такой силы там ранее не фиксировали.

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Очаг землетрясения располагался недалеко от Искитима

Под Искитимом произошло сильное землетрясение: такого не было последние 100 лет
Спасатели рассказали, есть ли разрушения

Под Искитимом произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы вечером 23 сентября в районе ближе поселка Харино. Это примерно в 25 км от Бердска. Их магнитуда достигла 4.1. О том, ощущались ли подземные толчки в Бердске не сообщается.

По словам директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Александра Еманова, землетрясение произошло в Горловском угольном бассейне. Толчков такой силы там ранее не фиксировали. Это произошло впервые за 100 лет.

— Магнитуда 4.1. — не катастрофическая. Но, думаю, потрясло хорошо и, возможно, напугало, но что-то разрушить это землетрясение вряд ли могло. Для этого нужно больше энергии. В этом бассейне — впадина, как правило, там не происходит землетрясений, но с каждым годом сейсмологи фиксируют толчки все большей силы, — рассказал КП-Новосибирск Александр Еманов.

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие. Спасатели рассказали, что сообщений о разрушениях к ним не поступало.

землетрясение магнитуда подземные толчки разрушения сейсмолог Александр Еманов
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