Какой силы магнитная буря сегодня 5 мая 2021: как человеку бороться с метеозависимостью

Весной всё сильнее пригревает солнце, длиннее день. Метеозависимым людям переменчивая весенняя погода доставляет массу неприятностей. Если к неустойчивой метеообстановке добавляется магнитная буря, то человеку приходится совсем непросто. Вспышки на поверхности Солнца являются причиной возникающих хаотических колебаний магнитного поля Земли.
Люди на нашей планете отзываются на магнитные бури неодинаково: сильнее страдают от возмущений в магнитосфере планеты люди старшего возраста. Плохо себя чувствуют во время магнитных бурь и люди с хроническими заболеваниями сердца, гипертоники, астматики, люди, находящиеся на реабилитации после операций и тяжелых болезней, таких как коронавирус.
Некоторые страдают от осложнений в момент бури, кто-то за несколько дней до ее начала, кто-то - через день-два после.
Какие симптомы говорят о том, что человек попал под действие магнитного шторма:
- Головная боль и мигрень;
- Скачки давления;
- Усталость и упадок сил;
- Проблемы с дыханием, нехватка кислорода;
- Сильное нервное напряжение;
- Боли в суставах;
- Нарушение сна.
5 мая, в среду, магнитное поле Земли большую часть суток будет спокойным. С 6 часов утра и до 15 часов специалисты прогнозируют силу колебаний магнитосферы в один балл - практически “штиль”. Небольшие возмущения силой 2-3 балла возможны в утренние часы и поздно вечером. Умеренной силы геомагнитная буря ожидается 8 мая - накануне Дня Победы. Колебания силой 4 балла прогнозируются 8 мая в течение суток. Сильная геомагнитная буря в мае возможна 12 числа, “качка” прогнозируется силой до 6 баллов.
Какие методы борьбы с влиянием магнитных бурь на организм человека существуют и рекомендуются медиками:
- Отказ от любых видов энергетиков, в том числе кофе, алкоголя;
- Правильное питание, главное - не переедать;
- Отказ от продуктов, выводящих воду из организма- жирного и копченого;
- Соблюдение режима дня, полноценный сон и отдых;
- Спокойный образ жизни, без стрессов и нервных срывов;
- Соблюдение всех рекомендаций и назначений врача при наличии хронических болезней.
Как влияет магнитная буря на наших читателей:
Вадим Иванович, 61 год:
- Головная боль и бессоница каждый раз. Голова трещит и кружится. Падает зрение. Сложно в поездках на машине, реакция заторможена.
Наталья Юрьевна, 59 лет:
- Давление очень сильно вырастает, голова болит, мигрень. Весь день меняю компресс, звенит и шумит в ушах. Утром встаю вся больная, как будто не спала.
Вера Александровна, 54 года:
- Очень плохо засыпаю, к вечеру растет давление. Болят руки и ноги в суставах, ломит кости. Морозит часто, как при простуде.