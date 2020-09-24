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Вырвали ногти: следы "гестаповских пыток" нашли на теле националиста Тесака

18:59 24.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СК добавили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

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Максим Марцинкевич, он же Тесак. Адвокат заявил, что на его теле есть следы пыток

Отец обнаружил на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

Михальчик добавил, что у него есть претензии и к экспертизе.

ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

националист осужден покончил с собой пытали электрошокер Максим Марцинкевич
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От редакции

Тесака убили?

Аноним, 25 сентября 2020 00:05
НВР: 100 % убили нелюди в погонах.

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