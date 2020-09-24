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"Яжемать" на видео: бившая сына в такси и оравшая "терпеть тебя не могу" любит алкоголь

20:12 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Избитый мальчик признался: мать уже не в первый раз поднимает на него руку. Доставалось ребенку за любую провинность. В отношении матери в Курске возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетнего.

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Соседи курской «яжематери», которая в такси обещала забить ребенка, рассказали о ее пристрастии к алкоголю

Жительница Курска Екатерина Замыцкая, пообещавшая забить сына в такси, буквально теряет над собой контроль, когда употребляет алкоголь. Об этом рассказали ее соседи. Они считают, что в таком состоянии женщина не осознает, что творит.

32-летняя Екатерина Замыцкая при виде полицейских не издала ни звука и отказалась отвечать на вопросы следователей. Пару дней назад в соцсетях появилось видео из такси, на кадрах которого она издевается над собственным сыном. Якобы мальчик слишком медленно бежал до машины, а еще забыл часть документов.

После этого сотрудники полиции и органов опеки наведались домой к Екатерине Замыцкой. Соседи рассказали: у Екатерины двое сыновей, и женщина часто применяла к ним жестокие методы воспитания. Особенно сильно доставалось детям, когда их мать была пьяна. По словам соседей, это случалось минимум раз в месяц.

Галина Мазурина, соседка: «Когда она выпившая, она невменяемая, как будто у нее там все полыхает. Она что угодно сделает! Она и прибить может, потому что не осознает, что делает».

Ее сожитель — отец младшего ребенка — не удивился, узнав о выходке Екатерины в такси. Он знал, что такое рано или поздно случится. Соседи считают, что бабушка мальчика тоже знала о том, что Екатерина Замыцкая теряет над собой контроль под воздействием алкоголя.

Избитый мальчик признался: мать уже не в первый раз поднимает на него руку. Доставалось ребенку за любую провинность — разбитую тарелку, неловкое движение… В отношении Замыцкой возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Младший сын Замыцкой теперь живет с отцом, тот официально оформил опеку. Судьбу старшего сына будут решать через суд. Сотрудники органов опеки выразили пожелание, чтобы мальчика отдали на воспитание бабушке, передает НТВ.

Мария Бикмухаметова, начальник отдела образования, опеки и попечительства: «Я однозначно принимаю решение обращаться с иском в суд по лишению прав. А дальнейшая судьба ребенка…Если бабушка сможет быть опекуном, значит, бабушке передадим — после лишения прав».

алкоголь бить ребенка невменяемая такси уголовное дело
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