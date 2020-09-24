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Карантин возвращается? Закрыли 43 крупных магазина из-за масок и перчаток в Москве

20:35 24.09.2020
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В столице по-прежнему все посетители и сотрудники магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязаны носить маски и перчатки.

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В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима

Власти Москвы приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", - сказал Немерюк.

Согласно действующему законодательству, работа организаций и индивидуальных предпринимателей, нарушающих санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняющих противоэпидемические мероприятия, может быть приостановлена на срок до 90 суток.

"В данных магазинах был полностью нарушен дезинфекционный режим: обслуживают покупателей без масок и перчаток, отсутствуют дезинфицирующие средства в подсобных помещениях, отсутствует масочно-перчаточный запас, то есть он не представлен. Уборка не проводится, загрязнены вентиляционные системы, не проводится обеззараживание воздушной среды с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок", - перечислил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Юго-Восточному административному округу Петр Майоров.

Он добавил, что если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела. "Процессуальные документы о временном запрете для данных организаций сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд", - сказал Майоров.

Масочный режим
По словам Немерюка, рейды целью контроля соблюдения противоэпидемических норм будут в Москве продолжаться и дальше.

"Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора", - добавил руководитель департамента.

В Москве по-прежнему все посетители и сотрудники магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязаны носить маски и перчатки. Как напомнил Немерюк, магазины "могут и должны" не обслуживать покупателя, у которого нет средств индивидуальной защиты, и даже не пускать его в свои помещения.

"Конечно, силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен: если посетитель не согласен надеть СИЗ, администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать полицию", - добавил он.

закрыли маски обеззараживание перчатки режим рейды Алексей Немерюк
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