Как снизить тариф на вывоз мусора? Способы обсуждают в Госдуме

Например, планируется переложить ответственность за переработку упаковки на ее изготовителей. Но есть опасения, что тогда она подорожает.

В России нашли способ сэкономить на мусоре

Плата за вывоз мусора для россиян может существенно — на 10-15 процентов — снизиться с 2022 года. Это станет возможным после совершенствования концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), пишут «Известия» со ссылкой на источники в общественной организации «Деловая Россия».

Новая концепция РОП, в которой нашли способ сэкономить на вывозе отходов, рассматривается правительством. Она предусматривает, в том числе, обязанность производителей за утилизацию 100 процентов их продукции. Также планируется переложить ответственность за переработку упаковки на ее изготовителей.

Если нововведения будут одобрены, плата за вывоз мусора для населения может сократиться, заявила изданию заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Депутат Госдумы Владимир Пушкарев уточнил, что снизить стоимость услуги получится уже с 2022 года.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко в свою очередь сообщила «Известиям», что РОП должна способствовать снижению финансовой нагрузки на граждан. Новую концепцию РОП планируется принять до конца 2020 года. Ряд производителей опасаются, что перенос ответственности за переработку упаковки на изготовителей повысит цену продукции.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия выделит триллион рублей на охрану окружающей среды и решение экологических проблем в период с 2021 по 2023 годы. Деньги пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха, развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидацию свалок, оздоровление водоемов, а также на восстановление и охрану лесов.