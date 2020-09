12 топовых фильмов для выходного дня

Говорят, что фильмы с накалом помогают снять нервное напряжение

Говорят, что фильмы с накалом помогают снять нервное напряжение. А если есть и детективная интрига, так это еще и зарядка для мозга. Волшебной таблетки не обещаем, а вот выброс адреналина и хороший киноуикенд — вполне.

Машинист, 2004

Испания, США

Узнали в мужчине Кристиана Бэйла? С трудом? И неудивительно, ради роли машиниста Тревора Резника актер скинул более 30 кг. Героя Бэйла мучает бессоница, а вместе с ней жуткие видения, сплести воедино которые он все никак не может. Собственно то, что он практически год уже не спит, и сказывается на его состоянии. Чтобы хоть как-то держать себя в руках, он повсюду приклеивает желтые стикеры-напоминалки. Все эти мелочи, от музыки, цветовой гаммы фильма и до записок на холодильнике, постепенно приводят зрителя к разгадке — только ли от бессоницы мучается машинист?

Капоте, 2005

Канада, США

Два в одном — байопик и криминальная драма. И по названию фильма вы, безусловно, уже догадались, что фильм основан на некоторых событиях из жизни знаменитого писателя Трумэна Капоте. Конечно, вы слышали о его книге «Завтрак у Тиффани» и наверняка видели экранизацию с чудесной Одри Хепберн. А о «Хладнокровном убийстве», документальном романе об убийстве семьи фермеров? Именно о годах работы над книгой, собственном расследовании писателя и его общении с убийцами, которое, пожалуй, навсегда изменило его, идет речь в фильме. Если вам интересно, за что в тот год Филип Сеймур Хоффман получил «Оскар», смотрите «Капоте».

Скандальный дневник, 2006

Великобритания

Битва титанов, вот что такое «Скандальный дневник» — Кейт Бланшетт против Джуди Денч, молодость и наивность против опыта, одиночества и коварства. Все происходящее зритель видит глазами учительницы Барбары Коветт, которую играет Денч. В ту же школу, где работает Барбара, приходит молодой педагог искусств Шеба Харт. Сначала женщины становятся приятельницами, но затем одна наделает ошибок, а вторая начнет ими ловко манипулировать. Знаете, бывают такие фильмы или книги, после просмотра или чтения которых хочется стоять под душем часа два, пока струи воды смоют с тебя прилипшую от прочитанного или увиденного грязь. «Скандальный дневник» — из таких, а значит режиссеру «браво» за работу.

Прощай, детка, прощай, 2007



Старший Аффлек снимает, младший — играет. «Прощай, детка, прощай» является дебютной работой Бена Аффлека в качестве режиссера, и довольно неплохой. Вообще, романы Дэнниса Лихейна очень кинематографичны и просто просятся, чтобы их экранизировали. Вспомните тот же «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо или «Таинственную реку». «Детка» по жанру — также триллер: недалеко от Бостона в неблагополучном районе пропадает девчушка четырех лет, и когда полиция прекращает поиски, за дело берутся двое частных детективов. Интересно, на чьей стороне окажетесь вы, просмотрев финал фильма.

Ничего, кроме правды, 2008

США

В 2005 году американская журналистка The New York Times Джудит Миллер оказалась замешана в скандале об утечке информации из Белого дома. Отказавшись раскрывать свой источник, ей пришлось провести три месяца в тюрьме. А спустя несколько лет на основе этих событий был снят фильм «Ничего, кроме правды» c Кейт Бекинсейл в главной роли. Интересно, что станет со свободой слова в США теперь при новом президенте?

Мать, 2009

Южная Корея

Сила материнской любви — сюжет, который неисчерпаем. Сына главной героини обвиняют в убийстве молодой девушки, но мать решает провести самостоятельное расследование, так как полиция, по ее мнению, близорука, адвокаты ленивы, а влиятельных друзей никогда у них и не было. Этот фильм не похож на другие, представленные в подборке, хотя бы потому что он — корейский, а это уже подразумевает особую эстетику и философский акцент детективной драмы.

Уголовное правосудие, 2008-2010

Великобритания

Если в запасе у вас времени немного больше, чем полтора часа, то потратьте его на этот британский мини-сериал. Главный герой Бен, молодой парень, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девушки, проходит настоящие круги ада: британская система правосудия, адвокаты, сменяющие друг друга, тюрьма, отчаянные попытки доказать свою невиновность. И всего пара динамичных сезонов по пять серий, которые смотрятся на одном дыхании. Американская версия также есть — «Однажды ночью».

Линкольн для адвоката, 2011

США

Фильм, который точно помог сменить Мэттью МакКонахи свое амплуа героя романтических комедий. В картине он играет амбициозного адвоката, способного вытащить из передряги кого угодно, лишь бы платили. Деньги он любит, и когда за очередное дело ему предлагают кругленькую сумму, конечно, соглашается. Но это пока он не узнал, что совершил его клиент. И как быть дальше — удовлетворить свои амбиции и тщеславие или следовать голосу совести?

Тело, 2012

Испания

Молодой профессор-химик Алекс Ульоа, только что потерявший жену, узнает, что ее тело бесследно пропало из морга. Полиция начинает расследование, и, конечно, первый подозреваемый — муж, тем более что ведет себя он ну очень странно. Но единственный, кто мог бы пролить свет на это происшествие, ночной сторож морга, был сбит машиной, когда в панике убегал оттуда, и сейчас находится в коме. Во время просмотра фильма вы не раз поменяете свое мнение — кто же заварил всю эту кашу. Но весьма неожиданный финал расставит все по полочкам.

Тревожный вызов, 2013

США

Вот интересно, откуда столько хладнокровия и спокойствия в голосе у людей, работающих на горячей линии? «Тревожный вызов» как раз приоткрывает занавес и рассказывает об одной сотруднице колл-центра 911. Джордан, которую играет Холли Берри, поступает звонок от девочки-подростка, похищенной маньяком. «Где ты находишься?» — «Я в багажнике». Как спасти ее жизнь в такой ситуации с помощью одного только телефона, — такая инструкция будет всем полезна.

Подарок, 2015

США, Австралия, Китай

Есть какой-то поразительный ненавязчивый накал в «Подарке», который держит в напряжении без глупых криков, визгов и прикрытых ладонью глаз. Супружеская пара Саймон и Робин переезжают в новый дом, и в целом, у них все хорошо, если не считать одно «но». Вскоре после переезда они встречают старого одноклассника Саймона — Гордо, такой себе «скелет в шкафу» главного героя. За его дружелюбием скрывается желание разоблачить Саймона и отомстить ему за давние обиды. «Подарок» — настоящий подарок для тех, кто любит неторопливое повествование с постепенным нарастающим напряжением в лучших традициях саспенса.

Кловерфилд, 10, 2016



Про этот фильм вряд ли слышали многие, так как у нас он нигде широко не афишировался, да и снимался он в обстановке строгой секретности. Вы бы поверили, очнувшись после аварии в каком-то то ли подвале, то ли бункере, что выжили после химической атаки, и это место — единственное для вашего спасения? Вот и главная героиня Мишель не верит. Может быть, зря, а, может, и нет…

