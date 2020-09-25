Сколько денег сняли с карт сибиряков за долги приставы, узнайте

За первое полугодие 2020 года судебные приставы Новосибирской области взыскали 3,1 млрд руб., что на 152,8 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе ведомства.
«Максимальная сумма по исполнительным производствам в первом полугодии 2020 года: налоги — 26,3 млн руб., алименты — 44,5 млн руб., кредитные платежи — 1,6 млрд руб., ЖКХ — 1,1 млн руб», — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.
Всего за шесть месяцев у приставов находилось 1,1 млн исполнительных производств в отношении должников — физических лиц. По 5% из них касаются налогов и ЖКХ, 21% составляют дела по кредитам, 69% — иные.
Максимальное количество дел в отношении одного должника, находившихся на исполнении в первом полугодии 2020 года, составило 2,1 тыс. Они касались взыскания материального ущерба.
Как ранее писал РБК Новосибирск, за первое полугодие 2020 года новосибирские приставы возбудили 29,3 тыс. дел о взыскании долгов по налогам физлиц. Это на 86% (13,6 тыс.) больше показателя прошлого года.
Источник: nsk.rbc.ru