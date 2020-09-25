Выгодный кэшбэк: из чего состоит и как получить

Все чаще в рекламе появляется слово «кэшбэк», а интернет-магазины с банками предлагают возвратить часть потраченных денежных средств от покупок.

В чем выгода кэшбэка и как его получить?

Разновидности кэшбэка

Кэшбэк может быть:

Комбинированным. Часть возвращается в виде бонусов, а часть в денежном эквиваленте. Если в ваших планах применение сэкономленного на покупке товаров не в магазинах-партнерах, тогда эта разновидность кэшбэка очень удобна.

Бонусным. Часть возврата приходит в виртуальной валюте. Вы можете сделать обмен на денежные средства по действующему курсу либо пустить на покупки в магазинах-партнерах.

Денежным. Процент возвращается в реальных деньгах. Вы можете осуществить их вывод, используя для последующих оплат товаров.

Если говорить про формат предоставления бонусов, то есть кэшбэк:

По банковским картам.

По чекам.

Посредством специализированных сервисов.

Возвращать денежные средства по банковским картам (могут быть и дебетовыми, и кредитными) удобно тем, кто оплачивает покупки безналичным расчетом и делает закупки в магазинах-партнерах. Начисления в среднем составляют от 0,5 до 3%. Больший процент возврата идет, если пользоваться картой на АЗС, в ресторанах с дополнительными акциями, а также в магазинах. Начисление средств на счет автоматическое.

Касаемо кэшбэк сервисов. Выгоду они приносят при покупках в интернет-магазинах. У таких компаний есть свои торговые точки-партнеры, выплачивающие комиссию за привлечение клиентской базы. Как правило, возврат варьируется от 0,5 до 7% (процент будет зависеть от выбранного сервиса, действующих акций, а также магазина). Зачисление также автоматическое. Вывод денежных средств возможен на электронный кошелек, карту либо телефон. Также сервисы зачастую радуют своих клиентов промокодами и купонами, позволяющими получить повышенный кэшбэк.

Поговорим про возврате денег за чеки. Экономия в таком формате возможна в том случае, если вы будете зарегистрированы в числе первых. Установив приложение, в перечне акций будут указаны магазины, а также товары, при покупке которых вы будете получать возврат. Плюс в том, что приобрести продукт можно за «наличку». От вас требуется забрать чек и сделать скан QR-кода.

Секреты подбора банковской карты с кэшбэком

Кэшбэк по картам – самый востребованный формат бонусной программы, поскольку им очень удобно пользоваться. Если вас интересуют лучшие условия, тогда вам нужна премиальная карта. Однако и обычные приносят неплохую выгоду при совершении покупок.

Если говорить о размере возврата, то в лидерах оказываются:

«OpenCard» (выпускает ПАО Банк «ФК Открытие») – до 11%.

«Умная карта» (выпускает АО «Газпромбанк») – кэшбэк до 10%.

Tinkoff Black – кэшбэк до 30%.

Также пользователи хорошо отзываются о трех других банковских картах:

«Можно все» ( ПАО Росбанк)

«Польза» (ООО ХоумКредит)

«Платинум» (АО Тинькофф)

Выбирая формат программы возврата, ориентируйтесь на особенности совершения покупки. Если речь идет о закупках в физических магазинах и безналичном расчете, нужна карта с кэшбэком. Если об онлайн шопинге – идеальный вариант кэшбэк сервис. Если отслеживаете акции в оффлайн магазинах и расплачиваетесь наличными, тогда делайте возврат по чекам.

Кэшбэк – это выгодно, и в плюсе остаются и продавцы, получая новых клиентов, и кэшбэк сервисы (активируются нажатием одной кнопки в браузере) с банками, получая денежные средства за работу, и люди, получая свой товар, и возвращая при этом часть денежных средств. А размер кэшбэка может быть еще больше увеличен за счет использования промокодов и акционных купонов.

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