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Раздаст деньги учителям Путин. Узнайте - кому и сколько

10:48 25.09.2020 Фото: pixabay
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В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно.

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Учителя - нужны России

24 сентября президент России Владиммир Путин обратился к Совету Федерации. В своем выступлении он рассказал о многих аспектах поддержки семей с детьми в России, а также об учителях.

- Мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей. Уже начиная с сентября этого года классные руководители, как вы знаете, должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей. В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно.

Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок, - сказал президент.

При этом Владимир Путин акцентировал: все прежние доплаты, в том числе региональные, необходимо сохранить и выплачивать в полном объёме.

- Иначе всё это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде, - заявил глава России.

деньги раздаст учитель Владимир Путин
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