25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Фото: Требую открыть площадь Горького для проезда! Хватит издеваться!

13:04 25.09.2020
4 4

Кучу домов дали строить в микрорайоне - людей теперь выпустите на работу! А вопли про детишек с мамками - пустое.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Паша с микража: 

С началом сентября все мамки и папки везут детишек по лицеям. Доехать до центра Бердска по времени стало аналогично тому, как доехать до Академа.

Пробки каждое утро. Прошу мэра воплотить проект открытия движения транспорта по площади Горького. Кучу домов дали строить в микрорайоне - людей теперь выпустите на работу! А вопли про детишек с мамками - пустое. Пусть в парке гуляют - благо теперь тополя не упадут. Требую проезда!

% name% title
25 сентября 2020. Пробка на Красноармейской, утро 8.30
площадь горького пробки сквозной проезд
Мнение читателей
1
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно открыть?

Эксперт по всем вопросам, 25 сентября 2020 13:31
Такое нельзя допустить, это будет серьёзной градостроительной ошибкой. В городе обязательно должна быть площадь. Только слабые умом желают закатать всё в асфальт, ошибочно считая что это избавит от пробок.
Сначала купят жильё в поле, а затем эгоистично(даже автор оскорбляет группу людей) требуют себе особых условий. Вы знали на что шли, живите со своим выбором. Очень схоже с теми, кто купил себе жилье возле аэродрома, а теперь требуют его закрытия.


Так же на площадь надо вернуть празднование всех мероприятий.
Максим, 25 сентября 2020 13:37
С чего это ради вашего проезда, люди должны лишиться жилья? Что то не устраивает бери квартиру ближе к работе
житель Бердска, 25 сентября 2020 13:41
НВР. НЕТ.
Надо просто отрегулировать работу светофора перекрестка Павлова - Красная Сибирь.
Аноним, 25 сентября 2020 13:59
Требуй поднять уровень образования в школах микрорайона на должный уровень и не вози детей в центр!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 самых страстных знаков зодиака. С кем любовь крутить, как в сказке оказаться?
14:38 25-09-2020
5 самых страстных знаков зодиака. С кем любовь крутить, как в сказке оказаться?
Топ-4 полезных алкогольных напитка
14:33 25-09-2020
Топ-4 полезных алкогольных напитка
Когда вернется после отравления в Россию, рассказал Навальный
14:30 25-09-2020
Когда вернется после отравления в Россию, рассказал Навальный
Коронавирусные новости региона: 4 смерти и + 67 зараженных за сутки на 25 сентября
14:29 25-09-2020
Коронавирусные новости региона: 4 смерти и + 67 зараженных за сутки на 25 сентября
Огромная пробка: Протаранила седан Toyota Probox возле Академгородка. Смотрите видео
14:21 25-09-2020
Огромная пробка: Протаранила седан Toyota Probox возле Академгородка. Смотрите видео
БердскКакую погоду обещают в последние выходные сентября 2020 в Бердске синоптики?
14:15 25-09-2020
Какую погоду обещают в последние выходные сентября 2020 в Бердске синоптики?
Сгорела дотла ГАЗель под Новосибирском
14:13 25-09-2020
Сгорела дотла ГАЗель под Новосибирском
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
14:11 25-09-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскРабота в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей
14:09 25-09-2020
Работа в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей
Бугринскую рощу и новую ледовую арену соединят велодорожками в 2022
14:00 25-09-2020
Бугринскую рощу и новую ледовую арену соединят велодорожками в 2022