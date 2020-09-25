Фото: Требую открыть площадь Горького для проезда! Хватит издеваться!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Паша с микража:
С началом сентября все мамки и папки везут детишек по лицеям. Доехать до центра Бердска по времени стало аналогично тому, как доехать до Академа.
Пробки каждое утро. Прошу мэра воплотить проект открытия движения транспорта по площади Горького. Кучу домов дали строить в микрорайоне - людей теперь выпустите на работу! А вопли про детишек с мамками - пустое. Пусть в парке гуляют - благо теперь тополя не упадут. Требую проезда!
Сначала купят жильё в поле, а затем эгоистично(даже автор оскорбляет группу людей) требуют себе особых условий. Вы знали на что шли, живите со своим выбором. Очень схоже с теми, кто купил себе жилье возле аэродрома, а теперь требуют его закрытия.
Так же на площадь надо вернуть празднование всех мероприятий.
Надо просто отрегулировать работу светофора перекрестка Павлова - Красная Сибирь.