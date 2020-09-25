Фото: Требую открыть площадь Горького для проезда! Хватит издеваться!

Кучу домов дали строить в микрорайоне - людей теперь выпустите на работу! А вопли про детишек с мамками - пустое.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Паша с микража:

С началом сентября все мамки и папки везут детишек по лицеям. Доехать до центра Бердска по времени стало аналогично тому, как доехать до Академа.

Пробки каждое утро. Прошу мэра воплотить проект открытия движения транспорта по площади Горького. Кучу домов дали строить в микрорайоне - людей теперь выпустите на работу! А вопли про детишек с мамками - пустое. Пусть в парке гуляют - благо теперь тополя не упадут. Требую проезда!