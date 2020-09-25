Что должен мужчина и кому

Девушки всегда считают, что мужчина им всегда ччто-то должен. Занявшись сексом - жениться и воспринимать как объект похотливых фантазий только её одну. Предохраняться, исполнять все ее капризы, не считать себя умнее ее. Ну и быть сильным, красивым, образованным, богатым, щедрым и так далее.

Список желаний, требований и ожиданий можно продолжать до бесконечности. Потому что она Богиня, а он – должен, и всё тут! А с чего? Когда и перед кем у него возник этот долг? Давайте копаться.

Рождается мальчик. Младенцем он получает от мамы все муси-пуси, как и полагается. Но как только он достигает возраста осознания себя как личности (психологи считают, это случается в три года), «правильные» мамы начинают формировать «настоящего мужчину». «Не реви, мужчины не плачут!», «Не проси, вырастешь, сам купишь!», «Обидели? Дай в морду!». И каждое наставление обязательно заканчивается словами: «Ты же мужчина! Ты должен!»

Гораздо продуктивней рассматривать ситуацию на живом примере. Вот Николай. Он рос без отца в сельской местности, где любящая мама лепила из него «настоящего мужика». Когда все его друзья весёлой стайкой летели на рыбалку, играть в футбол, тырить кукурузу с колхозных полей, Коля должен был наколоть дров, натаскать воды, полить огород, прополоть сорняки, подправить изгородь… Да мало ли в деревне дел у мужика? Ведь именно так его позиционировали в семье.

А когда заканчивал работу, наступала пора ложиться в люльку. Коля знал, что чем быстрее он выполнит «свой план», тем больше будет шансов присоединиться к сверстникам. И к концу школы он научился рационально использовать время и силы для ускорения процессов. Итог: золотая медаль, красный диплом, гранты, семья, бизнес, доходы в миллионы долларов. Каждый сейчас подпрыгнет со словами: «Ух, ты! Мне бы так!!!»

Не торопитесь! Николай глубоко несчастлив. Он настолько привык рьяно пахать, потому как мужчина должен «…» (вставьте пропущенные слова), что уже не умеет и даже боится отдыхать. «Я ДОЛЖЕН колоть дрова!» – отвечает он на предложения оторваться на всю катушку в отпуске. И срывается с островов в город уже на третий день. Но с другой стороны он понимает, что организм-то не титановый…

Получается, это любящая мама по уши вогнала сына в долги? И пока он занимается их возвращением – кому и за что? – жизнь преспокойно идёт своим чередом. Причём, мимо. Хорошо, если хотя бы к зрелому возрасту «мальчик» устанет и осознает всю трагичность ситуации. Но из той каши, которую заварила мама в его раннем детстве, бывает уже очень сложно выбраться, отложив чёртов топор и поленницу. Тут, как говорят, психолог в помощь.

Естественно, прекрасно, когда мужчина умеет отвечать за свои слова и поступки, признавать свои ошибки и исправлять их, умеет быть нежным и тактичным. Но он не обязан! А каждая женщина сама выберет, с кем ей идти по жизни – с подкаблучником, истеричкой, увальнем или с властелином мира (пусть своего маленького, но мира), с которым надёжно и спокойно. Даже без кубометров наколотых дров…

Источник: gorabbit