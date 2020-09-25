Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020. Как вырастут зарплаты бюджетников

С 1 октября в жизни россиян произойдут изменения – будут проиндексированы оклады бюджетников, увеличится страховое возмещение по вкладам

С 1 октября 2020 года повышаются оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. На 3 % увеличится оплата труда, которая финансируется из федерального бюджета. Индексация коснется окладов военнослужащих и силовиков, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, рассказали Курьер.Среда.Бердск специалисты центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

Выплата пенсий и иных социальных выплат, которые в соответствии с законодательством выплачиваются Пенсионным фондом Российской Федерации, должна производиться на национальную платежную карту «Мир». При этом Центральный банк планирует возобновить применение к кредитным организациям мер в случае зачисления пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций с использованием платежных карт, не являющихся национальным платежным инструментом.

Пособие по безработице, страховое возмещение по вкладам



1 октября изменится порядок выплаты пособия по безработице. Это в первую очередь коснется индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанных безработными, которым пособие по безработице им устанавливалось в размере 12 130 рублей на срок, не превышающий трех месяцев. Изменения затронут также граждан, признанных безработными и утративших после 1 марта право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты.

До 10 миллионов рублей увеличится лимит страхового возмещения при наличии особых обстоятельств у вкладчиков-физических лиц. К таким обстоятельствам отнесены: продажа жилого помещения, земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом или иные строения; получение наследства; возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий; исполнение решения суда. До этого увеличенный размер страховки распространялся только на счета эскроу.

Зачет переплаты по налогам, штрафы за неприменение ККТ

Отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешалось зачесть только в счет налога того же вида. С 1 октября зачет можно будет проводить между разными видами налогов. Однако возврат налога будет возможен, если у налогоплательщика отсутствует недоимка по любому налогу и соответствующим штрафам и пеням. С указанной даты ввоз на территорию страны медицинских товаров для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вновь будет облагаться НДС.

Возобновится действие некоторых положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при применении контрольно-кассовой техники при реализации водителями или кондукторами в общественном транспорте билетов и талонов, а также расчетах за услуги в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций. На них вновь будут налагать административные штрафы за нарушение порядка применения такой техники в установленных законодательством случаях, в том числе за неприменение ККТ.

Аренда недвижимого имущества, диагностические карты

1 октября истечет срок, в течение которого арендаторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, вправе отказаться от договоров аренды помещений, заключенных до введения режима повышенной готовности. Также истекает срок предоставления отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, малому и среднему бизнесу по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну.

Будет возобновлено действие положений Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» о диагностической карте. Так, для заключения договора ОСАГО владельцы транспортных средств обязаны представлять диагностическую карту. А к страховой компании, осуществившей страховое возмещение, будет переходить право требования потерпевшего к причинителю вреда, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты.

Маркировка парфюмерной продукции и фототоваров

Производители и продавцы духов и туалетной воды обязаны маркировать парфюмерную продукцию путем нанесения средств идентификации на ее упаковку или этикетку. Они также должны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке парфюмерной продукции. Исключение оставляет нереализованная по состоянию на 1 октября парфюмерная продукция, произведенная или ввезенная на территорию страны до этой даты. Такая продукция должна быть промаркирована не позднее 31 сентября 2021 года.

С указанной даты производители и продавцы фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек также обязаны наносить средства идентификации на упаковку или на этикетку фототоваров, соответствующих кодам по классификатору 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31 и коду товарной номенклатуры 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0). С 1 октября оборот фототоваров без нанесения на них средств идентификации и внесения в систему «Честный знак» сведений о маркировке не допускается.