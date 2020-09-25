На что смотреть при покупке автомобиля. Как не купить "убитую" машину?

Именно при покупке автомобиля на вторичном рынке люди рискуют больше всего. Грамотные перекупы могут впарить «труп» даже самому придирчивому покупателю.

Под капотом в автомобиле всегда должен быть разумный баланс грязи и чистоты

Кузов

Разные оттенки кузовных элементов, это первое, что должно насторожить в автомобиле. Не стоит верить россказням о том, что с этой стороны краска выцвела, так как автомобиль стоял на солнце. Разница в цвете может быть только между пластиковыми и металлическими деталями, да и то не сильно существенная.

Крепеж

Обращайте внимание на болты и пластиковые элементы, которыми крепятся кузовные детали и детали слона. Снять их без повреждений или коцок на краске (в случае с болтами) практически невозможно. А если детали снимались, то это первый повод насторожиться.

Несоответствие деталей комплектации

Для этого придется немного покопаться в интернете и узнать, какие именно опции были доступны для машины, которую вы едете смотреть. Как правило, это все можно проверить по VIN-коду. В случае малейших расхождений, лучше задать продавцу вопрос о том, что послужило причиной для замены (иногда это просто желание доукомплектовать свой автомобиль).

Двигатель

Выхлоп черного или сизого цвета может быть предвестником больших проблем с двигателем. Для того, чтобы быть уверенным в покупке, лучше заехать на ближайшее СТО, где вам смогут более-менее точно назвать причину подобного явления.

Две крайности

Под капотом должен быть баланс грязи и чистоты. Полностью вымытый двигатель, как и сильно грязный говорят о том, что владелец специально хотел что-то скрыть. В идеале под капотом должна быть сухая грязь или пыль в небольших количествах, что свидетельствует о естественном загрязнении в процессе эксплуатации.

Трансмиссия

Визуально коробку передач проверить невозможно. Остается надеяться только на свои ощущения при поездке, ведь скрыть реально «укатанную» коробку в такой ситуации, практически невозможно.

Салон

Расхождение по комплектации в худшую сторону (на автомобиле нет чего-то, что там должно быть), должно вас насторожить. Как правило, именно по такому сценарию идут при попытке подешевле восстановить салон после ДТП.

VIN для проверки по базам

Если продавец отказывается — уходите сразу же. Когда вам не предоставляют этот номер (который абсолютно не является секретной информацией), то с машиной, с большой вероятностью, что-то было не так.

Источник: bigmir