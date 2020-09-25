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Авто / Общество

На что смотреть при покупке автомобиля. Как не купить "убитую" машину?

13:41 25.09.2020 Фото: PxHere
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Именно при покупке автомобиля на вторичном рынке люди рискуют больше всего. Грамотные перекупы могут впарить «труп» даже самому придирчивому покупателю.

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Под капотом в автомобиле всегда должен быть разумный баланс грязи и чистоты

Кузов

Разные оттенки кузовных элементов, это первое, что должно насторожить в автомобиле. Не стоит верить россказням о том, что с этой стороны краска выцвела, так как автомобиль стоял на солнце. Разница в цвете может быть только между пластиковыми и металлическими деталями, да и то не сильно существенная.

Крепеж

Обращайте внимание на болты и пластиковые элементы, которыми крепятся кузовные детали и детали слона. Снять их без повреждений или коцок на краске (в случае с болтами) практически невозможно. А если детали снимались, то это первый повод насторожиться.

Несоответствие деталей комплектации

Для этого придется немного покопаться в интернете и узнать, какие именно опции были доступны для машины, которую вы едете смотреть. Как правило, это все можно проверить по VIN-коду. В случае малейших расхождений, лучше задать продавцу вопрос о том, что послужило причиной для замены (иногда это просто желание доукомплектовать свой автомобиль).

Двигатель

Выхлоп черного или сизого цвета может быть предвестником больших проблем с двигателем. Для того, чтобы быть уверенным в покупке, лучше заехать на ближайшее СТО, где вам смогут более-менее точно назвать причину подобного явления.

Две крайности

Под капотом должен быть баланс грязи и чистоты. Полностью вымытый двигатель, как и сильно грязный говорят о том, что владелец специально хотел что-то скрыть. В идеале под капотом должна быть сухая грязь или пыль в небольших количествах, что свидетельствует о естественном загрязнении в процессе эксплуатации.

Трансмиссия

Визуально коробку передач проверить невозможно. Остается надеяться только на свои ощущения при поездке, ведь скрыть реально «укатанную» коробку в такой ситуации, практически невозможно.

Салон

Расхождение по комплектации в худшую сторону (на автомобиле нет чего-то, что там должно быть), должно вас насторожить. Как правило, именно по такому сценарию идут при попытке подешевле восстановить салон после ДТП.

VIN для проверки по базам

Если продавец отказывается — уходите сразу же. Когда вам не предоставляют этот номер (который абсолютно не является секретной информацией), то с машиной, с большой вероятностью, что-то было не так.

Источник: bigmir

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