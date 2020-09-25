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Работа в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей

14:09 25.09.2020 Фото: pixabay
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Центр занятости населения предлагает 85 вакансий для горожан.

Информация о вакансиях на 24 сентября 2020 г.
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заместитель Начальник отдела (финансово-экономического и административного), отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Администрация г.Бердска от 23000
до 25000		 8(38341) 30800
eko_berdsk@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Главный Специалист, отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Администрация г.Бердска от 21000
до 21000		 8(38341) 30800
eko_berdsk@mail.ru
Ветеринарный врач Надежда ПЖ МБУ от 26400
до 26400		 8(952) 9054855
Кухонный рабочий МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163
до 15163		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Упаковщик ООО «Фетров» от 18000
до 18000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Рабочий склада ООО Глорион от 15163
до 21000		 8(383) 2581802
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заведующий производством (шеф-повар), (столовая) ООО «СМК-Комплект» от 27000
до 35000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Заместитель Главный бухгалтер ООО «СМК-Комплект» от 30000
до 35000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Консьерж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 22000
до 22000		 8(383) 3470528
vaganova@spsib.ru
Мастер, мастер смены цеха изготовления пищевого продукта АО "Виртекс" от 35000
до 40000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Ученик Формовщик ручной формовки, формовка изделий в песчано- глинистые смеси Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 20000
до 25000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 20269
до 20269		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Младший воспитатель МАДОУ № 22 от 15163
до 15163		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Разнорабочий, рабочий цеха по сборке лодок из пвх Солар,ООО от 30000
до 60000		 8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
Секретарь учебной части (диспетчер) Школа 1, МБОУ СОШ от 20000
до 22000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Секретарь учебной части (диспетчер), кадровое делопроизводство Школа 1, МБОУ СОШ от 25000
до 25000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 9 от 15163
до 15163		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Диспетчер автомобильного транспорта Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000
до 20000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-сантехник, обслуживание мкд МУП "УК ЖКХ" от 15163
до 15163		 8(38341) 21510
4121510@mail.ru
Повар детского питания, повар детского питания МАДОУ № 4 от 15163
до 22000		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Музыкальный руководитель Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
Уборщик территорий На Маркса ТСН от 16500
до 16500		 8(913) 7613887
Подсобный рабочий ООО «СМК-Комплект» от 25000
до 30000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СМК-Комплект» от 35000
до 40000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Машинист крана (крановщик), башенного крана ООО «СМК-Комплект» от 30000
до 32000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Машинист крана (крановщик), мостового крана ООО «СМК-Комплект» от 30000
до 32000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик ООО «СМК-Комплект» от 35000
до 40000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «СМК-Комплект» от 30000
до 37000		 8(383) 3284862
job@beton1.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК "Прогресс" от 18000
до 18000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Слесарь-сантехник ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 30000		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Учитель (преподаватель) математики, математика МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 18000
до 25000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Музыкальный руководитель, учитель (преподаватель) музыки, музыкальный  руководитель МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 15163		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 15250		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Грузчик ООО «Солгор» от 22000
до 22000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-технолог швейной промышленности Швейные технологии,ООО от 25000
до 25000		 8(913) 7065502
personal@kroha-enot.com
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000
до 20000		 8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО "Строитель" от 15250
до 35000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Кассир Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163
до 15163		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163
до 15163		 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 24 "Пчелка" от 25000
до 30000		 8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
Токарь, универсал ООО Технология от 28000
до 40000		 8(913) 7230328, 8(383) 2494090
Слесарь-сантехник Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100
до 20100		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое Комбинат бытовых услуг, МУП от 24500
до 25400		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Дворник ООО "Доверие" от 15163
до 15163		 8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
Юрисконсульт ООО "ПрофСервис" от 30000
до 30000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Учитель (преподаватель) географии ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000
до 20000		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Ученик Формовщик ручной формовки Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Пекарь ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) истории и обществознания ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки ПГС-К,ООО от 35000
до 45000		 8(923) 1199605
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины ПГС-К,ООО от 35000
до 45000		 8(923) 1199605
Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000
до 32000		 8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО "Квартал-С" от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Официант, обеденный зал санатория "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 22500
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Лаборант АО "Виртекс" от 23000
до 25000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163
до 15163		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Гардеробщик Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 15163
до 15163		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Швея ИП Адаменко М.А. от 30000
до 30000		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Тракторист Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000
до 30000		 8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
Фасовщица АО "Виртекс" от 20000
до 25000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 30000
до 30000		 8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 30000		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Стропальщик ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 25000		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Кладовщик ООО "Строитель" от 15250
до 30000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Оператор абонентского отдела ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 16336
до 16336		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Клейщик бумаги, картона и изделий из них ООО "Верже" от 15200
до 15200		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Грузчик ИП Карма Игорь Константинович от 15250
до 25000		 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик ООО "Строитель" от 15250
до 28000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
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