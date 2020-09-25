Работа в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей

|Информация о вакансиях на 24 сентября 2020 г.
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заместитель Начальник отдела (финансово-экономического и административного), отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства
|Администрация г.Бердска
|от 23000
до 25000
|8(38341) 30800
eko_berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Главный Специалист, отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства
|Администрация г.Бердска
|от 21000
|8(38341) 30800
eko_berdsk@mail.ru
|Ветеринарный врач
|Надежда ПЖ МБУ
|от 26400
до 26400
|8(952) 9054855
|Кухонный рабочий
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Упаковщик
|ООО «Фетров»
|от 18000
до 18000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Рабочий склада
|ООО Глорион
|от 15163
до 21000
|8(383) 2581802
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заведующий производством (шеф-повар), (столовая)
|ООО «СМК-Комплект»
|от 27000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Заместитель Главный бухгалтер
|ООО «СМК-Комплект»
|от 30000
до 35000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Консьерж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 22000
до 22000
|8(383) 3470528
vaganova@spsib.ru
|Мастер, мастер смены цеха изготовления пищевого продукта
|АО "Виртекс"
|от 35000
до 40000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Ученик Формовщик ручной формовки, формовка изделий в песчано- глинистые смеси
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МАДОУ № 22
|от 20269
до 20269
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Младший воспитатель
|МАДОУ № 22
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Разнорабочий, рабочий цеха по сборке лодок из пвх
|Солар,ООО
|от 30000
|8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
|Секретарь учебной части (диспетчер)
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 20000
до 22000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Секретарь учебной части (диспетчер), кадровое делопроизводство
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 25000
до 25000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ № 9
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Диспетчер автомобильного транспорта
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 18000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник, обслуживание мкд
|МУП "УК ЖКХ"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Повар детского питания, повар детского питания
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 22000
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Музыкальный руководитель
|Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
|Уборщик территорий
|На Маркса ТСН
|от 16500
|8(913) 7613887
|Подсобный рабочий
|ООО «СМК-Комплект»
|от 25000
до 30000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СМК-Комплект»
|от 35000
до 40000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Машинист крана (крановщик), башенного крана
|ООО «СМК-Комплект»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Машинист крана (крановщик), мостового крана
|ООО «СМК-Комплект»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3284862
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|ООО «СМК-Комплект»
|от 35000
до 40000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «СМК-Комплект»
|от 30000
до 37000
|8(383) 3284862
job@beton1.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК "Прогресс"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 30000
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
|Учитель (преподаватель) математики, математика
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 18000
до 25000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Музыкальный руководитель, учитель (преподаватель) музыки, музыкальный руководитель
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 15250
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Грузчик
|ООО «Солгор»
|от 22000
до 22000
|8(913) 7675471
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-технолог швейной промышленности
|Швейные технологии,ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 7065502
personal@kroha-enot.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей
|Солар,ООО
|от 20000
до 20000
|8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 35000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Кассир
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30866
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУЦРР № 28 "Огонек"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МБДОУ № 24 "Пчелка"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
|Токарь, универсал
|ООО Технология
|от 28000
до 40000
|8(913) 7230328, 8(383) 2494090
|Слесарь-сантехник
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 20100
до 20100
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 24500
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Дворник
|ООО "Доверие"
|от 15163
до 15163
|8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
|Юрисконсульт
|ООО "ПрофСервис"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
|Учитель (преподаватель) географии
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Ученик Формовщик ручной формовки
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Пекарь
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Грузчик
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
|Токарь 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки
|ПГС-К,ООО
|от 35000
до 45000
|8(923) 1199605
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины
|ПГС-К,ООО
|от 35000
до 45000
|8(923) 1199605
|Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда
|Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ
|от 25000
до 32000
|8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "Квартал-С"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Официант, обеденный зал санатория
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 22500
до 25000
|8(383) 3470528
|Лаборант
|АО "Виртекс"
|от 23000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Гардеробщик
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Швея
|ИП Адаменко М.А.
|от 30000
до 30000
|8(961) 8473832
|Тракторист
|Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ
|от 25000
до 30000
|8(38341) 21300
cmuberdsk@mail.ru
|Фасовщица
|АО "Виртекс"
|от 20000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|ООО "Торгсервис 54"
|от 30000
до 30000
|8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
|Кладовщик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 30000
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
|Стропальщик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 25000
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Кладовщик
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 30000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Оператор абонентского отдела
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 16336
до 16336
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Клейщик бумаги, картона и изделий из них
|ООО "Верже"
|от 15200
до 15200
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
|Грузчик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 15250
до 25000
|8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|ООО "Строитель"
|от 15250
до 28000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Работа в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей
14:09 25.09.2020
Центр занятости населения предлагает 85 вакансий для горожан.
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