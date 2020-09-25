Работа в Бердске: Ждут рабочего цеха по сборке лодок из пвх на зарплату в 60 000 рублей

Информация о вакансиях на 24 сентября 2020 г.

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заместитель Начальник отдела (финансово-экономического и административного), отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Администрация г.Бердска от 23000

до 25000 8(38341) 30800

eko_berdsk@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Главный Специалист, отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Администрация г.Бердска от 21000

8(38341) 30800

eko_berdsk@mail.ru

Ветеринарный врач Надежда ПЖ МБУ от 26400

до 26400 8(952) 9054855

Кухонный рабочий МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163

до 15163 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Упаковщик ООО «Фетров» от 18000

до 18000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru

Рабочий склада ООО Глорион от 15163

до 21000 8(383) 2581802

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заведующий производством (шеф-повар), (столовая) ООО «СМК-Комплект» от 27000

8(383) 3284862

job@beton1.ru

Заместитель Главный бухгалтер ООО «СМК-Комплект» от 30000

до 35000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Консьерж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 22000

до 22000 8(383) 3470528

vaganova@spsib.ru

Мастер, мастер смены цеха изготовления пищевого продукта АО "Виртекс" от 35000

до 40000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Ученик Формовщик ручной формовки, формовка изделий в песчано- глинистые смеси Центр Технолит, ООО от 25000

8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 20000

до 25000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 20269

до 20269 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Младший воспитатель МАДОУ № 22 от 15163

до 15163 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru

Разнорабочий, рабочий цеха по сборке лодок из пвх Солар,ООО от 30000

8(953) 8875305

kondyrin.g@mail.ru

Секретарь учебной части (диспетчер) Школа 1, МБОУ СОШ от 20000

до 22000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Секретарь учебной части (диспетчер), кадровое делопроизводство Школа 1, МБОУ СОШ от 25000

до 25000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 9 от 15163

до 15163 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Диспетчер автомобильного транспорта Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000

8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Слесарь-сантехник, обслуживание мкд МУП "УК ЖКХ" от 15163

до 15163 8(38341) 21510

4121510@mail.ru

Повар детского питания, повар детского питания МАДОУ № 4 от 15163

до 22000 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Музыкальный руководитель Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 20000

до 20000 8(38341) 49393, 8(38341) 49304

bsk_du21@mail.ru

Уборщик территорий На Маркса ТСН от 16500

8(913) 7613887

Подсобный рабочий ООО «СМК-Комплект» от 25000

до 30000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СМК-Комплект» от 35000

до 40000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Машинист крана (крановщик), башенного крана ООО «СМК-Комплект» от 30000

до 32000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Машинист крана (крановщик), мостового крана ООО «СМК-Комплект» от 30000

до 32000 8(383) 3284862



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик ООО «СМК-Комплект» от 35000

до 40000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «СМК-Комплект» от 30000

до 37000 8(383) 3284862

job@beton1.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК "Прогресс" от 18000

до 18000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Слесарь-сантехник ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 30000 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282



Учитель (преподаватель) математики, математика МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 18000

до 25000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Музыкальный руководитель, учитель (преподаватель) музыки, музыкальный руководитель МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 15163 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Менеджер, оптовых продаж отдела продаж, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 15250 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Грузчик ООО «Солгор» от 22000

до 22000 8(913) 7675471



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инженер-технолог швейной промышленности Швейные технологии,ООО от 25000

до 25000 8(913) 7065502

personal@kroha-enot.com

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000

до 20000 8(953) 8875305

kondyrin.g@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО "Строитель" от 15250

до 35000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Кассир Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163

до 15163 8(38341) 30866



Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163

до 15163 8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 24 "Пчелка" от 25000

до 30000 8(38341) 50460

bsk_du24@mail.ru

Токарь, универсал ООО Технология от 28000

до 40000 8(913) 7230328, 8(383) 2494090

Слесарь-сантехник Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100

до 20100 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда, электротехническое Комбинат бытовых услуг, МУП от 24500

8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Дворник ООО "Доверие" от 15163

до 15163 8(383) 3495025, 8(913) 7967488

efimenckov.alexandr@yandex.ru

Юрисконсульт ООО "ПрофСервис" от 30000

до 30000 8(38341) 53200

profservis@iberdsk.ru

Учитель (преподаватель) географии ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000

до 20000 8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Ученик Формовщик ручной формовки Центр Технолит, ООО от 25000

8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Пекарь ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) истории и обществознания ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 20000

до 20000 8(923) 2572710

Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491



Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор машины контактной сварки ПГС-К,ООО от 35000

до 45000 8(923) 1199605

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор правильно-отрезной машины ПГС-К,ООО от 35000

до 45000 8(923) 1199605

Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000

до 32000 8(38341) 21300

cmuberdsk@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО "Квартал-С" от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Официант, обеденный зал санатория "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 22500

до 25000 8(383) 3470528



Лаборант АО "Виртекс" от 23000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163

до 15163 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Гардеробщик Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 15163

до 15163 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Швея ИП Адаменко М.А. от 30000

до 30000 8(961) 8473832



Тракторист Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 25000

до 30000 8(38341) 21300

cmuberdsk@mail.ru

Фасовщица АО "Виртекс" от 20000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 30000

до 30000 8(923) 1597696

rusakovao842@gmail.com

Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 30000 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282



Стропальщик ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 25000 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Кладовщик ООО "Строитель" от 15250

до 30000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Оператор абонентского отдела ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 16336

до 16336 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Клейщик бумаги, картона и изделий из них ООО "Верже" от 15200

до 15200 8(38341) 40208, 8(383) 3283020



Грузчик ИП Карма Игорь Константинович от 15250

до 25000 8(383) 2079747 доб. 366, 8(913) 3852282

knp@dom-al.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные