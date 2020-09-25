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Сколько людей пометил "красным углом" интерпол России, названа цифра

16:15 25.09.2020 Фото: pixabay.com
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Существует специальная база данных, где концентрируется информация обо всех разыскиваемых лицах.

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Около 6 тыс. человек находятся в международном розыске по запросам России

В этом году в розыск объявлены около 500 человек, сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук.

Порядка 6 тыс. человек находятся в международном розыске по каналам Интерпола по запросам России, в этом году в розыск объявлены около 500 человек, половина из них помечены "красным углом". Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

"Всего в международном розыске за нашей страной числятся порядка 6 тыс. лиц. С начала текущего года мы объявили чуть менее 500. В отношении половины из них изданы уведомления с "красным углом", - сказал он.

По его словам, в Интерполе существует специальная база данных, где концентрируется информация обо всех разыскиваемых лицах.

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