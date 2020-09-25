"Меня дискредитируют!" сдала анализ крови на COVID-19 в частной клинике вместо мазка в ЦГБ ребенку из класса на карантине мать в Бердске. В школе его не принимают

Не может вывести ребенка в школу после карантина класса по коронавирусу жительница Беседка Наталья. Она обратилась в редакцию "Курьер.Среда.Бердск" за помощью 24 сентября, так оказалась в отчаянии.
Предыстория
Класс школы 12 Бердска закрыли на карантин 15 сентября из-за выявленного зараженного коронавирусом ребенка. После этого у всех детей в классе стали брать анализ на вирус - ПЦР - мазок из горла.
- Я категорически против того, чтобы у моего ребенка брали мазок. Он здоров - зачем это вмешательство в слизистую нужно. Мы не отказались сдать тест, а просто сдали другой вид анализа - сдали кровь, - рассказала Наталья.
На что все медики стали ей говорить, что этот анализ не подходит. Его отказались принимать.
- Мне никто до сих пор убедительно не объяснил, чем плох мой анализ крови. Ссылаются устно на какие-то документы, номер которых никто до сих пор не сказал, - отмечает Наталья.
А весь класс должен выйти на учебу уже в понедельник, 28 сентября.
Наталья написала официальные обращения с этим вопросом через разделы "обращения граждан" на сайтах Роспотребнадзора, Минпросвещения и Минобрзования 2 сентября.
- Веду сейчас устные разговоры с заведующей детской поликлиникой №2 и с заведующей ДШО в поликлинике на ул. Ушакова - обе пока отправляют меня друг к другу и никто не может мне ответить - и что, теперь моего ребенка с отрицательным анализом крови не допустят продолжать учебу? - в замешательстве мать.
Чем анализ крови плох?
Наталья отмечает, что во многих ресурсах пишут о том, что анализ крови актуален и даже лучшею чем мазок. Но Местные медики ссылаются на постановление Роспотребнадзора.
- Я считаю, что меня дискриминируют, - уверена Наталья.
"Курьер.Среда.Бердск" обратился за разъяснениями к главному врачу ЦГБ Алле Дробинской.
- Всех детей на изоляционное обучение ставит Роспотребнадзор. На 8-10 сутки, если нет никаких проявлений, дети должны сдать мазок - ПЦР диагностика. Кровь - это ИФА диагностика, и она не подходит - это требования Роспотребнадзора, - отметила Дробинская 24 сентября.
Алла Николаевна отметила, что если мама согласна, то к ней приедут медики и возьмут мазок у ребенка.
- Анализ крови может не дать четкого ответа для понимания диагноза, а ПФЦ - это четкий ответ, есть у ребенка вирус или нет, - отметила главврач.
Но Наталья не преклонна. Она напомнила, что в нашей стране есть право выбора диагностики и медучреждения. Она считает, что на нее давят.
В Роспотребнадзоре сотрудники не пожелали дать разъяснения ни Наталье и "Курьер.Среда.Бердск". Но на сайте ведомства расположен сборник документов и постановлений. Так, в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №15 от 22.05.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"указано:
- Я не вижу из всего этого оснований не выпускать в школу моего ребенка без иммунитета к ковиду, подтвержденного анализом крови, и без симптомов спустя 3 недели после контакта. Уже молчу о том, что за эти 3 недели дети могли подцепить коронавирус где угодно. У нас в стране действует принцип добровольности любых медицинских вмешательств и принцип информированного согласия и возможности выбора альтернативы медицинских вмешательств, - напомнила Наталья.
Также она возмущена тем, что о карантине и изолировании ей никто не предоставил документов.
- Получается никакого информированного обоснованного доказательства например безопасности этого нового анализа я ни от кого не получила, и меня вынуждают безальтернативно сдать только его. Не говоря уже о том, что никакого постановления, что мы контактные по ковиду я ни от кого не получила, - отметила мать.
Наталья решила, что в понедельник она поведет своего ребенка в школу со своими анализами и будет настаивать на получении письменного отказа его принять от директора и фельдшера школы.
Вот из-за таких мам и пошла в рост вирусная инфекция По ее мнению проще сдать кровь из вены,чем взять мазок из носа и горла "
Что вы несёте? У вас медицинское образование? Тогда откуда столько спеси? Такие неадекваты когда то сжигали на кострах врачей-язычников, а потом лечились у новомодных цырюльников кровопусканием!
С этой дутой пандемией за последние полгода нарушили уже все гражданские права, какие только можно было, начиная с профанации под названием "само"(почему-то)изоляция, а по сути, лишения свободы граждан безо всяких виновных действий с их стороны, ограничения права передвижения, права на обучение, лечение (от всех других болезней, кроме ковида) и проч. Мазки, намордники, перчатки, которые носятся как попало, потому что 99,9% понимают, что носится все это не для профилактики, а для того, чтобы лишний раз не конфликтовать с идиотами, там, где это возможно. Человек вообще больше не принадлежит себе: его в любой момент могут лишить работы, свободы дышать свежим воздухом, двигаться, элементарно выходить на улицу, права жить в своем жилье, заперев на принудительное лечение и т.д. От этого беспредела реально становится страшно.
При этом, самый большой маразм - это то, что если ты нафиг никому не нужен, то твои сопли и кашель будут называться простым ОРВИ (даже если по факту это ковид, и ты убьешься доказывать, что это он), но не приведи Господи, ты "попадешь в струю", когда по какой-то причине именно ты понадобишься для статистики - и то же самое ОРВИ уже ужас-ужас, какая страшная болезнь, даже если ты давно здоров по факту.