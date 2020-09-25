"Меня дискредитируют!" сдала анализ крови на COVID-19 в частной клинике вместо мазка в ЦГБ ребенку из класса на карантине мать в Бердске. В школе его не принимают

Мне никто до сих пор убедительно не объяснил, чем плох мой анализ крови. Ссылаются устно на какие-то документы, номер которых никто до сих пор не сказал, - заявляет мать. Весь класс через 2 дня выходит на учебу, а ее ребенка могут не пустить.

Анализ на коронавирус обязательно должен быть из глотки для школ

Не может вывести ребенка в школу после карантина класса по коронавирусу жительница Беседка Наталья. Она обратилась в редакцию "Курьер.Среда.Бердск" за помощью 24 сентября, так оказалась в отчаянии.

Предыстория

Класс школы 12 Бердска закрыли на карантин 15 сентября из-за выявленного зараженного коронавирусом ребенка. После этого у всех детей в классе стали брать анализ на вирус - ПЦР - мазок из горла.

- Я категорически против того, чтобы у моего ребенка брали мазок. Он здоров - зачем это вмешательство в слизистую нужно. Мы не отказались сдать тест, а просто сдали другой вид анализа - сдали кровь, - рассказала Наталья.

На что все медики стали ей говорить, что этот анализ не подходит. Его отказались принимать.

- Мне никто до сих пор убедительно не объяснил, чем плох мой анализ крови. Ссылаются устно на какие-то документы, номер которых никто до сих пор не сказал, - отмечает Наталья.

А весь класс должен выйти на учебу уже в понедельник, 28 сентября.

Наталья написала официальные обращения с этим вопросом через разделы "обращения граждан" на сайтах Роспотребнадзора, Минпросвещения и Минобрзования 2 сентября.

- Веду сейчас устные разговоры с заведующей детской поликлиникой №2 и с заведующей ДШО в поликлинике на ул. Ушакова - обе пока отправляют меня друг к другу и никто не может мне ответить - и что, теперь моего ребенка с отрицательным анализом крови не допустят продолжать учебу? - в замешательстве мать.

Чем анализ крови плох?

Наталья отмечает, что во многих ресурсах пишут о том, что анализ крови актуален и даже лучшею чем мазок. Но Местные медики ссылаются на постановление Роспотребнадзора.

- Я считаю, что меня дискриминируют, - уверена Наталья.

"Курьер.Среда.Бердск" обратился за разъяснениями к главному врачу ЦГБ Алле Дробинской.

- Всех детей на изоляционное обучение ставит Роспотребнадзор. На 8-10 сутки, если нет никаких проявлений, дети должны сдать мазок - ПЦР диагностика. Кровь - это ИФА диагностика, и она не подходит - это требования Роспотребнадзора, - отметила Дробинская 24 сентября.

Алла Николаевна отметила, что если мама согласна, то к ней приедут медики и возьмут мазок у ребенка.

- Анализ крови может не дать четкого ответа для понимания диагноза, а ПФЦ - это четкий ответ, есть у ребенка вирус или нет, - отметила главврач.

Но Наталья не преклонна. Она напомнила, что в нашей стране есть право выбора диагностики и медучреждения. Она считает, что на нее давят.

В Роспотребнадзоре сотрудники не пожелали дать разъяснения ни Наталье и "Курьер.Среда.Бердск". Но на сайте ведомства расположен сборник документов и постановлений. Так, в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №15 от 22.05.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"указано:

Постановление Роспотребнадзора указывает, какие анализы нужно сдавать по коронавирусу в каких случая

- Я не вижу из всего этого оснований не выпускать в школу моего ребенка без иммунитета к ковиду, подтвержденного анализом крови, и без симптомов спустя 3 недели после контакта. Уже молчу о том, что за эти 3 недели дети могли подцепить коронавирус где угодно. У нас в стране действует принцип добровольности любых медицинских вмешательств и принцип информированного согласия и возможности выбора альтернативы медицинских вмешательств, - напомнила Наталья.

Также она возмущена тем, что о карантине и изолировании ей никто не предоставил документов.

- Получается никакого информированного обоснованного доказательства например безопасности этого нового анализа я ни от кого не получила, и меня вынуждают безальтернативно сдать только его. Не говоря уже о том, что никакого постановления, что мы контактные по ковиду я ни от кого не получила, - отметила мать.

Наталья решила, что в понедельник она поведет своего ребенка в школу со своими анализами и будет настаивать на получении письменного отказа его принять от директора и фельдшера школы.