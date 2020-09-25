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В чем различия между окном из пвх и виниловым окном и что выбрать

16:11 25.09.2020
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Когда приходит время заменить окна в вашем доме, вы можете выбрать один из нескольких вариантов.

Основное внимание уделяется окнам из ПВХ и виниловым окнам, двум различным оконным продуктам, изготовленным из одинаковых материалов, но с использованием очень разных производственных процессов для оконных компонентов.

Виниловые окна

Сменные окна из винила очень распространены и изготавливаются с использованием компонентов из поливинилхлорида или ПВХ. Поливинилхлорид - это  комбинация различных химикатов, пластификаторов и пигментов. Поливинилхлорид также используется для изготовления сантехнических труб, электрических труб и многих других изделий из пластика. Полые камеры делают продукт более легким и облегчают сварку компонентов, а узнать цены на окна ПВХ в Минске можно здесь.

Окна из ПВХ

Второй тип окон также изготавливается из поливинилхлорида. Однако при использовании другого типа производственного процесса компоненты остаются прочными. Этот материал известен как сотовый ПВХ. Ячеистый ПВХ отличается от экструдированного полого винила тем, что имеет внутри пенопласт или ячеистую структуру. Его можно прибивать гвоздями, распиливать и делать как дерево.

Выбор между ними затруднен, потому что у них обоих разные атрибуты. Вот что следует учитывать:

  • Архитектурный стиль - окна для замены винила не выглядят как дерево, где окна из сотового ПВХ имеют те же архитектурные формы, что и традиционные деревянные окна.
  • Дизайн интерьера - окна для замены винила бывают двух цветов интерьера: белого и миндального или коричневого. Они не предназначены для окрашивания. Окна из сотового ПВХ можно покрасить в тон вашей внутренней отделки.
  • Энергоэффективность - Ячеистые окна из ПВХ с солнечным теплом и коэффициентом теплопередачи, по результатам испытаний NFRC, аналогичны виниловым окнам при использовании стекла того же типа.

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