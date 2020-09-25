Холодильное оборудование: как правильно выбрать

Это оборудование позволяет хранить все продукты в свежем виде и максимально продолжительное время. Выбрать подходящую модель холодильника можно на сайте: https://www.pandashop.md/ru/catalog/appliances/home_appliances/fridges/.

Как правильно выбрать устройство

Современные производители предлагают широкий выбор холодильников. Для того чтобы проще в них разбираться, все модели разделили на несколько общих категорий. В первую очередь нужно помнить, что на прилавках магазинов встречаются не только стандартные холодильники, но и отдельные морозильные и холодильные камеры. В первом случае конструкция состоит сразу из двух частей (холодильник и морозилка), а во-втором это будут отдельные конструкции.

После того как с основным типом разобрались, можно переходить к его размерам. Сейчас в магазинах встречаются модели следующих габаритов:

Маленькие. Высота таких конструкций может достигать не больше 1 метра, а ширина – до 60 см. Отличаются своей компактностью, поэтому активно используются в офисах и на дачных участках. Стандартные. Высота такого холодильника обычно в промежутке от 1,7 м до 1,85 м, а ширина – 60 см. Это самый популярный вариант, который идеально вписывается даже в кухни маленького размера. Большие. Такие холодильники достигают 2 метров, а ширина их – 60-80 см.

Также внимание стоит уделить и дополнительному функционалу оборудования. Некоторые современные модели предлагают интересные возможности холодильника для более комфортного пользования. К примеру, довольно часто производители в устройства добавляют функции суперзаморозки или суперохлаждения. В первом случае холодильник за короткое время сможет заморозить продукты до -20°С, а во-втором – охладить продукты до +2°С.

Холодильник – это обязательная вещь в любом доме, которая обеспечивает все условия для длительного хранения продуктов. Для того чтобы купить хорошую модель, покупатель может воспользоваться вышеупомянутыми рекомендациями.