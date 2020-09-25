25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Холодильное оборудование: как правильно выбрать

16:14 25.09.2020
0

Обязательно частью любого дома является холодильник.

Это оборудование позволяет хранить все продукты в свежем виде и максимально продолжительное время. Выбрать подходящую модель холодильника можно на сайте: https://www.pandashop.md/ru/catalog/appliances/home_appliances/fridges/.

Как правильно выбрать устройство

Современные производители предлагают широкий выбор холодильников. Для того чтобы проще в них разбираться, все модели разделили на несколько общих категорий. В первую очередь нужно помнить, что на прилавках магазинов встречаются не только стандартные холодильники, но и отдельные морозильные и холодильные камеры. В первом случае конструкция состоит сразу из двух частей (холодильник и морозилка), а во-втором это будут отдельные конструкции.

После того как с основным типом разобрались, можно переходить к его размерам. Сейчас в магазинах встречаются модели следующих габаритов:

  1. Маленькие. Высота таких конструкций может достигать не больше 1 метра, а ширина – до 60 см. Отличаются своей компактностью, поэтому активно используются в офисах и на дачных участках.
  2. Стандартные. Высота такого холодильника обычно в промежутке от 1,7 м до 1,85 м, а ширина – 60 см. Это самый популярный вариант, который идеально вписывается даже в кухни маленького размера.
  3. Большие. Такие холодильники достигают 2 метров, а ширина их – 60-80 см.

Также внимание стоит уделить и дополнительному функционалу оборудования. Некоторые современные модели предлагают интересные возможности холодильника для более комфортного пользования. К примеру, довольно часто производители в устройства добавляют функции суперзаморозки или суперохлаждения. В первом случае холодильник за короткое время сможет заморозить продукты до -20°С, а во-втором – охладить продукты до +2°С.

Холодильник – это обязательная вещь в любом доме, которая обеспечивает все условия для длительного хранения продуктов. Для того чтобы купить хорошую модель, покупатель может воспользоваться вышеупомянутыми рекомендациями.

холодильник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Меня дискредитируют!" сдала анализ крови на COVID-19 в частной клинике вместо мазка в ЦГБ ребенку из класса на карантине мать в Бердске. В школе его не принимают
17:15 25-09-2020
Погибли женщина и ребенок в ДТП на промзоне
17:12 25-09-2020
Погибли женщина и ребенок в ДТП на промзоне
Что значит даты на стеле при въезде в Бердск? Кто знает?
17:11 25-09-2020
Что значит даты на стеле при въезде в Бердск? Кто знает?
БердскСхватил духи Lacoste на 9 000 рублей и убежал вор в магазине "Магнит Косметик" в Бердске
17:09 25-09-2020
Схватил духи Lacoste на 9 000 рублей и убежал вор в магазине
Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа
17:00 25-09-2020
Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа
Пытали ли "Тесака" перед смертью в СИЗО, рассказали в ФСИН
16:58 25-09-2020
Пытали ли
Новую льготу для семей с детьми придумали в России. Кто получит?
16:45 25-09-2020
Новую льготу для семей с детьми придумали в России. Кто получит?
Какие налоги с пенсионеров существуют
16:42 25-09-2020
Какие налоги с пенсионеров существуют
БердскУбил электрический разряд рабочего в Бердске: Его начальник не обесточил подстанцию и приказал ремонтировать
16:30 25-09-2020
Убил электрический разряд рабочего в Бердске: Его начальник не обесточил подстанцию и приказал ремонтировать
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 2
16:28 25-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу