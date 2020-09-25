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Анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно 29 сентября 2020 могут сдать жители Бердска. Адрес и время тест-мобиля

17:55 25.09.2020 Фото: pixabay
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С 29 сентября по 2 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Новосибирской области: Искитиме, Бердске, Оби, Куйбышеве, Новосибирске. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

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Ежегодно от ВИЧ-инфекции умирают миллионы людей

Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке Горьковского автозавода и Рекитт Бенкизер Хэлскэр продолжает ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

26 июня две команды Экспедиции одновременно выехали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции.

Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные машины ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на бортах в этом году проедут более 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа. Акция станет самой масштабной за последние годы, что в совокупности даст возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России.

С 29 сентября по 2 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Новосибирской области: Искитиме, Бердске, Оби, Куйбышеве, Новосибирске. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в городах проведения акции. На лекциях для врачей первичного звена эксперты расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а в обучающих фильмах будут наглядно показаны различные модели диалога и роли врачей при консультировании пациентов.

Помимо мероприятий для профессионального сообщества в рамках акции пройдут общешкольные родительские собрания. Учителя и родители школьников узнают о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать молодежи о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы. Это станет основой их дальнейшего безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Новосибирской области завершится 2 октября.

В Новосибирске на торжественной церемонии закрытия с участием представителей региональных органов власти будут озвучены итоги областного этапа акции и его ключевые события.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.

Время и место проведения итогового мероприятия:

2 октября

Место: г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, д.42.

Время: 11:00 – 12:00

Время и место проведения тестирования:

29 сентября

Искитим
Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Искитим, Пушкина, д.51. Площадь администрации.

Бердск

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Бердск, Островского, д.53

Новосибирск
Время: 14:00 – 20:00

Адрес: г.Новосибирск, Дуси Ковальчук, д.179/2

30 сентября

Обь

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Обь, Железнодорожная, д.7.

Новосибирск
Время: 14:00 – 20:00

Адрес: г.Новосибирск, метро «Студенческая» , Карла Маркса, д.37/2.

1 октября

Куйбышев

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Куйбышев, Коммунистическая, д.64. Центральная городская площадь.

Новосибирск
Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.53/1 (Первомайский сквер, стоянка у фонтана).

Новосибирск
Время: 14:00 – 20:00

Адрес: г.Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2

анонимно бесплатно сдать тест на ВИЧ
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