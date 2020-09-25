Какие налоги с пенсионеров существуют

Пенсионеры не платят налоговую пошлину за судебные разбирательства, касающиеся пенсионных выплат

В 2017 году в Трудовом законодательстве РФ произошли значительные изменения в части увеличения пенсионного возраста. То есть если раньше женщина могла уйти на пенсию в 55, а мужчина в 60 соответственно, то теперь возрастной ценз увеличен на три года. Но на пенсии успеют побывать все, гораздо приятнее осознавать, что государство нуждается в профессиональных ресурсах даже в столь почетном возрасте. Что касается тех, кто вышел на пенсию, то теперь перед ними открывается новый жизненный путь с различными льготами и привилегиями. Только все ли так радужно, как является на самом деле? Например, пенсионеры продолжают платить налоги, как и все остальные граждане, не достигшие пенсионного возраста.

Налог на пенсию

Какие выплаты пенсионерам не подлежат налогообложению со стороны государства. Первый из них – государственное пенсионное обеспечение и трудовая пенсия. Пенсионное обеспечение предоставляется из Пенсионного фонда, поэтому если гражданин делал на протяжении своей трудовой деятельности отчисления в пользу какой-либо другой структуры, то с него будет взыматься налог. Согласно статьям 208 и 217 Налогового кодекса РФ налогообложению будут подлежать даже во время пенсионного возраста такие виды деятельности как: сдача в аренду недвижимости, доходы от продаж, зарплата. При этом пенсионер может сделать налоговый вычет по форме 3-НДфЛ и вернуть себе часть уплаченных денежных средств государству. Привилегией в данном случае выступает тот факт, что пенсионер может вернуть средства не за три, а за четыре года.

Налог на судебные процессы

Пенсионеры не платят налоговую пошлину за судебные разбирательства, касающиеся пенсионных выплат. Опять же, сумма обращений не должна превышать лимита в 1 млн. руб. Подтверждается это статьей 333.36 НК РФ. В остальных случаях, опять же, придется заплатить. Таким случаем выступает судебное разбирательство, касающееся пенсионных выплат на 5 тыс. руб. меньше установленного. Что касается налога на транспорт, то и здесь для пенсионеров нет исключений.

Под льготы попадает лишь та пенсионная группа лиц, которая относится к какой-либо из категорий: Герой СССР, Герой РФ, ветеран ВОВ, несовершеннолетние узники, чернобыльцы, инвалиды. Также, следует отметить, что каждый субъект РФ самостоятельно устанавливает размер налога на транспорт. Например, в Санкт-Петербурге вообще можно не платить налог за автомобиль, если он отечественного происхождения и мощностью до 150 л.с.

Налоги на имущество

Налог на имущество имеет льготы, распространяемые на всех пенсионеров. Так, если раньше льгота предоставлялась только тем гражданам, которые достигли пенсионного возраста в 55 и 60 лет, то сейчас, в силу изменений в Налоговом Кодексе, льготу можно получить, не дожидаясь ухода на пенсию. Женщина и мужчина 55 и 60 лет, согласно принятому законодательству, являются предпенсионерами и могут не платить налог за имущество. Но здесь есть некоторые ограничения.

Например, если у пенсионера две квартиры, то за одно из имущественных владений все же придется заплатить налог. При этом пенсионер может иметь по одному виду имущества в следующих категориях: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, творческая мастерская. Для того чтобы получить такого рода льготу необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу с подачей заявления. Подавать заявление лучше всего до 1 апреля следующего года, чтобы заявление было учтено и попало в налоговый реестр. Если же пенсионер не подал заявление или не конкретизировал имущественный объект, государство снимает налоговые выплаты с самого дорогого имущества. Также, на перечисленные виды имущества можно сделать дополнительный налоговый вычет, но есть вероятность, что поступления могут быть не перечислены.

Если у пенсионера есть дача размером в 6 соток, то такой земельный участок не будет подвергаться налогообложению. Но если земля будет составлять 15 соток, то за 9 соток пенсионеру придется заплатить налог. Некоторые муниципальные власти отдельно устанавливают льготы на такой вид имущества. Лучше всего уточнить в кадастровой службе города, где проживает пенсионер. Так, например, в Москве вообще нет земельного налога. А в Санкт-Петербурге налог взымается только в том случае, если земельный участок превышает 25 соток.

Как получить налоговые вычеты?

Чтобы получить льготы и вычеты, в ФНС РФ необходимо подать соответствующие бланки заявления, копию пенсионного удостоверения, документы на имущество. В заявлении обязательно необходимо указать основание для получения льготы. Налоговая инспекция рассматривает обращения в установленном порядке в течение 30 дней. Если после обращения налоговые начисления продолжают поступать, значит, где-то была допущена ошибка. Поэтому рекомендуется отслеживать статус поданного заявления в личном кабинете и, в случае возникновения данной проблемы, лично посетить налоговую инспекцию.