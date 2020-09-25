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Попали на видео убившие хоккеиста удары в Омске

17:27 25.09.2020 Фото: скриншот видео
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все произошло 18 сентября примерно в полпятого ночи. Клементьев, по данным следствия, вышел из кафе и стал избивать двух молодых парней. В эту драку и вмешался 30-летний бывший омич, который в последнее время жил в Москве, где возглавлял IT-компанию «Омсега Системс».

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Смертельные удары, от которых погиб омский хоккеист, попали на видео

В распоряжении «СуперОмска» оказалось видео с камер наблюдения, установленных на фасаде кафе «Калинка», которые запечатлели финальные секунды пьяной драки, ставшей смертельной для 28-летнего омского хоккеиста Михаила Клементьева.

Напомним, все произошло 18 сентября примерно в полпятого ночи. Клементьев, по данным следствия, вышел из кафе и стал избивать двух молодых парней. В эту драку и вмешался 30-летний бывший омич, который в последнее время жил в Москве, где возглавлял IT-компанию «Омсега Системс».

«После замечания потерпевший набросился на подозреваемого с кулаками. Завязалась новая драка, в ходе которой первый получил несколько ударов ногой в голову и скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на месте происшествия», – рассказали «СуперОмску» в СКР по Омской области.

На кадрах видео с камер видно, как двое мужчин, сцепившись руками, передвигаются по парковке у кафе. Один из них, по всей видимости, Клементьев, несколько раз бьет своего оппонента Огурчинского кулаком в голову. Затем хоккеист и сам получает несколько мощных ударов руками, сгибается, после чего Огурчинский два раза пинает его в голову.


Об этих ударах ногами подозреваемый и рассказывал во время проверки показаний на месте.

«Мне пришлось пнуть его ногой по лицу. Михаил присел на одно колено и все равно продолжал на меня кидаться, пытался взять меня за ногу и опрокинуть. В этот момент я пнул его второй раз в область бороды и шеи. Я не мог убежать, рядом стояла супруга, потому мне и пришлось обороняться, чтобы хоть как-то его (Клементьева) успокоить. После второго удара ногой он успокоился, сел на землю, но сознание не потерял. К нему подбежал его друг», – уверял следователя Артем Огурчинский.

Следствие по этому делу продолжается. Суд отправил Огурчинского под домашний арест. Если суд признает его виновным по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчине может грозить до 15 лет колонии.

Добавим, у погибшего хоккеиста Михаила Клементьева, который играл за хоккейных клуб «Олимп» в АХЛ, осталась жена и маленький ребенок. У Артема Огурчинского и вовсе трое детей.

Источник: superomsk.ru

драка избил насмерть Артем Огурчинский Михаил Клементьев
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От редакции

Жесть?

Аноним, 25 сентября 2020 18:04
Как то не жаль...

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