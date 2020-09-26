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День воспитателя и дошкольных работников отметят в России 27 сентября 2020 года

00:31 26.09.2020 Фото: pixabay.com
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Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

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Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.

Он был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных учреждений, во многих регионах на официальном уровне.

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Источник: calend.ru

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