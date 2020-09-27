Невеста Ксения в шифоновой блузке и фиолетовой гипюровой юбке с косой «аля- Юлия Тимошенко» вышла замуж за жениха Руслана в джинсах и хлопковой рубашке smart-casual в Бердске

Заявление в ЗАГС подали между командировками и расписались также, выкроив «окно» между рабочими поездками.

Коллеги по работе стали семейной парой

Ксения и Руслан Коробковы познакомились на работе. В прошлом году будущей невесте пришла в голову спонтанная идея — из Омска перебраться в Новосибирск. Переехала «на пустое место».

-У меня ни работы не было, ничего! Но на четвертый день пребывания в Новосибирске я уже вышла на работу в фирму. А на второй день работы мы с Русланом уже и познакомились. Все очень быстро.

Жизнь в бешеном темпе, как оказалось, их объединяет. И заявление в ЗАГС подали между командировками и расписались также, выкроив «окно» между рабочими поездками.



После свадьбы молодоженам отдыхать не придется. Опять в командировку.Еще пару объединяет общая мечта:

- Построить свой большой и уютный дом! - говорит Руслан — Мы к этому стремимся, а дорогу осилит идущий!