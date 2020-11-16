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Замерзают в квартирах жители Бердска в ноябре 2020. Почему заматываемся в одеяла, ответил замдиректора КБУ Алексеенко

11:44 16.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Жители ул. Комсомольской и К. Маркса пожаловались в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" на холод в отопительный сезон. Почему батареи еле теплые?

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Холодно в квартирах Бердска стало в ноябре 2020

16 ноября в районе "11 квартала" Бердска стало холодно в квартирах и офисных помещениях. Жители ул. Комсомольской и К. Маркса пожаловались в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" на холод в отопительный сезон. Почему батареи еле теплые, ответил замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко.

- В этом районе идет замена участка тепловой сети, поэтому снижена температура. К вечеру постараемся наладить, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Алексеенко.

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отопление почему холодно в квартирах холод Александр Алексеенко Бердский КБУ
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От редакции

А у вас тепло?

Ирина, 16 ноября 2020 12:01
Комсомольская 26 - холодно!!!
Аноним, 16 ноября 2020 12:17
Все логично, участок тепловых сетей меняется в зимнее время.
Аноним, 16 ноября 2020 12:21
Комсомольская 23 тоже холод.

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