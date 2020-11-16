Замерзают в квартирах жители Бердска в ноябре 2020. Почему заматываемся в одеяла, ответил замдиректора КБУ Алексеенко

Жители ул. Комсомольской и К. Маркса пожаловались в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" на холод в отопительный сезон. Почему батареи еле теплые?

Холодно в квартирах Бердска стало в ноябре 2020

16 ноября в районе "11 квартала" Бердска стало холодно в квартирах и офисных помещениях. Жители ул. Комсомольской и К. Маркса пожаловались в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" на холод в отопительный сезон. Почему батареи еле теплые, ответил замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко.

- В этом районе идет замена участка тепловой сети, поэтому снижена температура. К вечеру постараемся наладить, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Алексеенко.

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