Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда рассказали СМИ о разводе. Гейтс разместил пост об этом 3 мая у себя в Twitter.
- После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак, - написал миллиардер.
Известная пара отмечает, что они не считают возможным "дальнейший рост в качестве пары". Но Билл и Мелинда Гейтс заверили, что продолжат вместе работать в рамках созданного ими благотворительного фонда.
Напомним, Билл Гейтс и Мелинда Френч сталди мужем и женой в 1994 году. У них трое детей.
- За 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью, - говорится в совместном заявлении.
При этом Гейтсы не рассказывает о финансовой стороне бракоразводного процесса. Билл Гейтс с состоянием около $130,5 млрд занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Мелинду Гейтс Forbes по итогам 2020 года поставил на пятое место в списке самых влиятельных женщин мира.
C 2000 года Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд, на счету которого около $50 млн. Фонд осуществляет борьбу с опасными болезнями в развивающихся странах, работает с программами в сфере здравоохранения и образования в США. Благодаря фонду сотни миллионов долларов направлены на разработку вакцины от коронавируса и поддержку наиболее уязвимых слоев населения из-за пандемии коронавируса.
А основанная в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом Microsoft является одним из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд штат Вашингтон.