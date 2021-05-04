Блогер Виталий Выграновский умер после 40 дней голодовки
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Блогер Виталий Выграновский умер после 40 дней голодовки

2:06:095/4/2021Фото: pixabay.com
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Он признавался, что на 35-й день он почувствовал приближение смерти. Но голодание не бросил.

Российский блогер умер после 40 дней голодания
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40 дней голодовки. Россиянин вел канал на YouTube, в котором рассказывал, что намерен не есть и не пить ровно 40 дней.

Выграновский начал свой дикий эксперимент в марте в Москве. Но на 10-й день, как заявил блогер, ему стало плохо - его начала "раздражать атмосфера города". Именно поэтому блогер покинул столицу России и уехал голодать в Абхазию. Он признавался, что на 20-й день начал чувствовать "полное очищение". При этом он отмечал, что сильно истощал и у него нет сил на физическую активность.

Выграновский признавался, что на 35-й день он почувствовал приближение смерти. Но голодовку не бросил.

- Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка, — говорил тогда блогер.

Чуть позже его знакомые сообщили в социальных сетях, что Виталий скончался "на выходе из сухого голодания". Точную причину смерти блогера установят специалисты.

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насмертьблогерголодание
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