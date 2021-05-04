Новый директор ГДК Бердска Елена Рущикова запретила парковку у памятника Ленину. Смотрите фото
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Новый директор ГДК Бердска Елена Рущикова запретила парковку у памятника Ленину. Смотрите фото

1:59:265/4/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Парковка загорожена, установлены красивые скамейки для горожан.

Перекрыли доступ машинам перед ДК Бердска

Наконец-то в Бердске начали борьбу с безответственными парковщиками. Возле памятника Ленину на входе в ДК Бердска под елками несознательные жители нашего города устраивали парковку. Машины портили вид, мешали прохожим. Люди приходили на концерт или спектакль, а их прямо на входе на лестнице встречали газующие грязные машины.

Как писал "Курьер. Среда. Бердск" новый директор ГЦКиД Бердска Елена Рущикова обещала 2 мая убрать парковку с площади у Дома Культуры. Сегодня парковка у памятника Ленину перед ДК Бердска загорожена, установлены красивые скамейки для горожан. Надеемся, что инициативу борьбы с несанкционированными парковками поддержат руководители всех предприятий и учреждений в Бердске. Например, запретят парковку на площади Горького перед зданием администрации города.

Стоянки машин возле ДК Бердска больше нет

Теперь ставить машину возле памятника невозможно

Так теперь выглядит площадь перед ДК - лавочки и нет машин

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памятникпарковказапрещена парковка
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