Семь новых врачей принимают пациентов ЦГБ Бердска в 2021 году: И сколько новых медсестер, рассказала главврач Дробинская
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Семь новых врачей принимают пациентов ЦГБ Бердска в 2021 году: И сколько новых медсестер, рассказала главврач Дробинская

1:18:015/4/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Штат больницы состоит из 34 сотрудников. Дальнейшее расширение штата не ожидается. Сколько из них обеспечены "крышей над головой", стало известно.

Главврач Бердска рассказала о том, как предоставляется служебное жилье сотрудникам больницы
Главврач Бердска рассказала о том, как предоставляется служебное жилье сотрудникам больницы
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Ждет предоставления квартиры один из сотрудников ЦГБ Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила главврач ЦГБ Алла Дробинская в письменном запросе от СМИ. Также стало известно, что те работники, которые были приняты в штат больницы в 2020 году и ранее, жильем обеспечены.

- Восемь сотрудников получают компенсацию по найму жилья от Министерства здравоохранения Новосибирской области,- изрекла Алла Дробинская 30 апреля.

Впрочем, пока в 2021 году для персонала ГБУЗ HCO "БЦГБ" муниципальное жилье не предоставлялось. Все заявки находятся на рассмотрении администрации Бердска.

Как отметила главврач БЦГБ Дробинская, в 2021 году в штат больницы было принято 34 сотрудника. Дальнейшее расширение штата не ожидается.

- Было принято 7 врачей-специалистов: акушер — гинеколог, анестезиолог — реаниматолог, детский кардиолог, терапевт участковый, врач-хирург, вpaч ультразвуковой диагностики, врач приемного отделения, 19 сотрудников среднего медицинского персонала, 8 сотрудников младшего медицинского персонала,- рассказала Алла Николаевна.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ранее, на комитете депутатов 6 апреля было озвучено, что служебное жилье предоставили заместителю главного врача по медицинской части ЦГБ Бердска. Конфиденциальные данные владельца ключей от квартиры на заседании не были оглашены. Однако, мы можем предположить, что речь идет о 41-летнем начмеде Бердска Максиме Кучеренко. В должности он состоит с сентября 2020 года, приехал из Новосибирска. Специалист закончил Новосибирский государственный медицинский университет. У Кучеренко две специальности - он анестезиолог-реаниматолог и вторая специальность - организация здравоохранения.

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